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    «Зенит» не собирается отдавать в аренду Ерохина и Сутормина

    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев отреагировал на слухи о возможном уходе в аренду полузащитников Александра Ерохина и Алексея Сутормина.

    «Информация, что Сутормин и Ерохин уйдут в аренду? Такой вариант не рассматривается. Я же еще раз говорю: нужно питаться не слухами, а информацией», – сказал Медведев.

    • 30-летний Ерохин в этом сезоне забил два гола и сделал один ассист в восьми играх.
    • 26-летний Сутормин провел пять матчей, результативными действиями не отличался.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +8384

      paracetamol 32 минуты назад

      Правильно, кому на замену выходить?

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    • ...
      Рейтинг: +3920

      Давид59 2 часа назад

      И это правильно. У ребят конкретная роль. Выйти в концовке и прессинговать. Забивать они всё равно не умеют

      0
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      Рейтинг: +8384

      paracetamol > Давид59 31 минуту назад

      Не скажи, просто игрового времени мало дают.

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