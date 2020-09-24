«Зенит» не собирается отдавать в аренду Ерохина и Сутормина

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев отреагировал на слухи о возможном уходе в аренду полузащитников Александра Ерохина и Алексея Сутормина.

«Информация, что Сутормин и Ерохин уйдут в аренду? Такой вариант не рассматривается. Я же еще раз говорю: нужно питаться не слухами, а информацией», – сказал Медведев.