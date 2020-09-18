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    Ерохин и Сутормин могут уйти из «Зенита» на правах аренды

    Полузащитники «Зенита» Александр Ерохин и Алексей Сутормин могут продолжить сезон в других командах.

    По информации Sport24, петербургский клуб рассматривает вариант с уходом в аренду обоих футболистов.

    Источник утверждает, что у Сутормина больше шансов оказаться в «Химках», а у Ерохина – в «Урале».

    • 30-летний Ерохин в этом сезоне забил два гола и сделал один ассист в семи играх.
    • 26-летний Сутормин провел четыре матча, результативными действиями не отличался.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 14:54
    Комментарии5
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      Рейтинг: +3482

      polt 7 минут назад

      В Мурманской обл. собираются профессиональный ФК создавать. Сгодятся.

      0
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      Рейтинг: +16698

      bset 9 минут назад

      Я бы купил Сутормина. Скидочку сделаете? За 45 тысяч заберу.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +438

      кран 20 минут назад

      У нас в Твери в этом году футбольный клуб возродили, я готов лично заплатить за аренду Сутормина 30% от стоимости его прошлого трансфера, если устроит клуб, выкуплю полностью за 55000р. И Зенит будет в + и игрок постоянно играть )

      1
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      Рейтинг: +5179

      Alekxei Z. 22 минуты назад

      Вот и участник сделки века ( Сутормин ) не пригодился. Зачем вообще брали , ХЗ.

      1
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      Рейтинг: +24

      6pbIH > Alekxei Z. 14 минут назад

      Назло бабушке, отморожу уши называется.

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