Ерохин и Сутормин могут уйти из «Зенита» на правах аренды

В Мурманской обл. собираются профессиональный ФК создавать. Сгодятся.
Полузащитники «Зенита» Александр Ерохин и Алексей Сутормин могут продолжить сезон в других командах.
По информации Sport24, петербургский клуб рассматривает вариант с уходом в аренду обоих футболистов.
Источник утверждает, что у Сутормина больше шансов оказаться в «Химках», а у Ерохина – в «Урале».
- 30-летний Ерохин в этом сезоне забил два гола и сделал один ассист в семи играх.
- 26-летний Сутормин провел четыре матча, результативными действиями не отличался.