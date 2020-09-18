Ерохин и Сутормин могут уйти из «Зенита» на правах аренды

Полузащитники «Зенита» Александр Ерохин и Алексей Сутормин могут продолжить сезон в других командах.

По информации Sport24, петербургский клуб рассматривает вариант с уходом в аренду обоих футболистов.

Источник утверждает, что у Сутормина больше шансов оказаться в «Химках», а у Ерохина – в «Урале».