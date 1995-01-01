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    «Спартак» оспорит в CAS штраф Федуну за слова о снятии с чемпионата

    Московский «Спартак» намерен обратиться в Спортивный арбитражный суд (CAS) для отмены наказания Леониду Федуну за слова о снятии команды с РПЛ. Об этом сообщил генеральный директор красно-белых Шамиль Газизов.

    «У меня сомнений не было, что такое решение будет. Дальше пойдем в CAS», – сказал Газизов.

    • Вчера РФС отказался отменять наказание функционеру и оставил в силе штраф в размере 200 тысяч рублей.

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    Источник: ТАСС

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +24800

      oyabun 16 минут назад

      Дело не в сумме штрафа. Это уже дело принципа. Нечего людям рты затыкать. Правильно делают.

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      Рейтинг: +2339

      Semenycch 44 минуты назад

      Очень маленький штраф и эти свиньи все равно готовы судиться? Свиньи они по жизни свиньи!

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      Рейтинг: -1105

      Бoрат > Semenycch 20 минут назад

      Главное , что бы Зенит судили так , как сейчас , остальное всё вторично . Гыгыгы .

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      Рейтинг: +13431

      silver29 59 минут назад

      Давно пора эту газпромовскую камарилью засудить в международных судах, тут от них правды и справедливости не добиться. Губешки закатают и сами будут по искам платить.

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