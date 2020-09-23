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  • «Спартак» оспорит в CAS штраф Федуну за слова о снятии с чемпионата

«Спартак» оспорит в CAS штраф Федуну за слова о снятии с чемпионата

23 сентября 2020, 09:45
15

Московский «Спартак» намерен обратиться в Спортивный арбитражный суд (CAS) для отмены наказания Леониду Федуну за слова о снятии команды с РПЛ. Об этом сообщил генеральный директор красно-белых Шамиль Газизов.

«У меня сомнений не было, что такое решение будет. Дальше пойдем в CAS», – сказал Газизов.

  • Вчера РФС отказался отменять наказание функционеру и оставил в силе штраф в размере 200 тысяч рублей.

Федун после коронавируса – пожар: критикует судей, нападает на «Зенит», обещает сняться с чемпионата

РБК: Дюков убедил Федуна не снимать «Спартак» с чемпионата России

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Спартак Федун Леонид Газизов Шамиль
Комментарии (15)
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oyabun
1600846659
Дело не в сумме штрафа. Это уже дело принципа. Нечего людям рты затыкать. Правильно делают.
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NewLife
1600850431
Сколько дюков не штрафуй, все равно получишь ..й
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Кирпичный
1600850779
Зажал две сотки чинушам на чебуреки.
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kolomencewviktor
1600853889
Обезопасить себя на дороге теперь можно и нужно делать, я вот поставил себе видеорегистратор с радар-детектором и уберег себя от штрафов и подстав. Реально крутая штука и выгодная вещь ( я брал за 2500 ), уже избежал несколько штрафов, я брал вот такой ------- http://bit.do/vidreg
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paracetamol
1600854245
Пусть платит. Нехр давить на судей и РФС!
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Plyash
1600861342
Дело не в штрафе,а в том,что человек сказал,что у него на душе и на сердце накипело и то,что он считает правдой.А у нас судейский легион любых рангов правды не любит.
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Dr.Metal
1600865813
Было - пусть накажут. Надо отвечать за свои слова, а так сказал и не сделал
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paracetamol
1600873824
Обещал сняться, пусть снимается, а языком нечего болтать. Пусть в Сумы какие хохляцкие переезжает вместе с Фраторией. Евреям все равно где жить и кого грабить!
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