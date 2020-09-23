«Спартак» оспорит в CAS штраф Федуну за слова о снятии с чемпионата

Московский «Спартак» намерен обратиться в Спортивный арбитражный суд (CAS) для отмены наказания Леониду Федуну за слова о снятии команды с РПЛ. Об этом сообщил генеральный директор красно-белых Шамиль Газизов.

«У меня сомнений не было, что такое решение будет. Дальше пойдем в CAS», – сказал Газизов.

Вчера РФС отказался отменять наказание функционеру и оставил в силе штраф в размере 200 тысяч рублей.

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