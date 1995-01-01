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    «РБ-Спорт»: Федуна оштрафовали на 200 тысяч рублей за слова о судействе в РПЛ

    Комитет по этике РФС рассмотрел высказывания владельца «Спартака» Леонида Федуна о судействе в РПЛ.

    По информации «РБ-Спорт», Федун был оштрафован на 200 тысяч рублей. По регламенту комитета эта сумма – максимальное наказание для функционеров российских клубов.

    Бизнесмен заявлял, что «Спартак» не намерен участвовать «в этой клоунаде» и был готов снять команду с чемпионата.

    • Президентом РФС Александр Дюков убедил Федуна не снимать «Спартак» с турнира.
    • Москвичи занимают в РПЛ первое место.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «РБ-Спорт»

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    Сегодня, 13:46
    Комментарии7
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      Рейтинг: +230

      Отчим_Бората 2 минуты назад

      ... Первый шаг к разорению((((

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      Рейтинг: +232

      Джавел. 9 минут назад

      ну так он прав, делая подобное заявление.

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      Рейтинг: +473

      Спартак гуно знают все 22 минуты назад

      Надо было эту морду кастрировать!
      =)))

      0
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      ...
      Рейтинг: +2973

      serhio80 > Спартак гуно знают все 17 минут назад

      князек, ты и так кастрированый)

      0
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      Рейтинг: +473

      Спартак гуно знают все > serhio80 4 минуты назад

      Это кастрированный, но почему до сих пор воняешь.
      =)))
      Иди желудей поешь и в дерьме поваляйся.
      =)))

      0
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      Рейтинг: +4619

      порт 30 минут назад

      Главное добился своего, и сейчас при каждом падении , условного Соболева, даже в своей штрафной, будут ставить пенальти в пользу кб.

      -1
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      Рейтинг: +24439

      oyabun 37 минут назад

      А как же свобода слова? Матом вроде никого не обкладывал, а то что правду сказал, так надо наказать? А чего тогда так мягко? Сразу в тюрьму лет на 5.. Надеюсь Федун оспорит в суде это ограбление.

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