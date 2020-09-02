«РБ-Спорт»: Федуна оштрафовали на 200 тысяч рублей за слова о судействе в РПЛ

Комитет по этике РФС рассмотрел высказывания владельца «Спартака» Леонида Федуна о судействе в РПЛ.
По информации «РБ-Спорт», Федун был оштрафован на 200 тысяч рублей. По регламенту комитета эта сумма – максимальное наказание для функционеров российских клубов.
Бизнесмен заявлял, что «Спартак» не намерен участвовать «в этой клоунаде» и был готов снять команду с чемпионата.
- Президентом РФС Александр Дюков убедил Федуна не снимать «Спартак» с турнира.
- Москвичи занимают в РПЛ первое место.
Источник: «РБ-Спорт»