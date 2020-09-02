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  • «РБ-Спорт»: Федуна оштрафовали на 200 тысяч рублей за слова о судействе в РПЛ

«РБ-Спорт»: Федуна оштрафовали на 200 тысяч рублей за слова о судействе в РПЛ

2 сентября 2020, 13:46
23

Комитет по этике РФС рассмотрел высказывания владельца «Спартака» Леонида Федуна о судействе в РПЛ.

По информации «РБ-Спорт», Федун был оштрафован на 200 тысяч рублей. По регламенту комитета эта сумма – максимальное наказание для функционеров российских клубов.

Бизнесмен заявлял, что «Спартак» не намерен участвовать «в этой клоунаде» и был готов снять команду с чемпионата.

  • Президентом РФС Александр Дюков убедил Федуна не снимать «Спартак» с турнира.
  • Москвичи занимают в РПЛ первое место.

Источник: «РБ-Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Федун Леонид
Комментарии (23)
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oyabun
1599044582
А как же свобода слова? Матом вроде никого не обкладывал, а то что правду сказал, так надо наказать? А чего тогда так мягко? Сразу в тюрьму лет на 5.. Надеюсь Федун оспорит в суде это ограбление.
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порт
1599044974
Главное добился своего, и сейчас при каждом падении , условного Соболева, даже в своей штрафной, будут ставить пенальти в пользу кб.
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Джавел.
1599046251
ну так он прав, делая подобное заявление.
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NewLife
1599048392
Это как если бы меня оштрафовали на 2 р.
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alex1951
1599050440
Мораль : Федун,как таковой, оказался в дураках,подкидных..... Бизнюк должен все ходы просчитывать ,а у этого 5 копеек в кармане - а орет так ,как будто его фамилиё АЛЕКПЕРДОВ-ЛУК,ОЙЛОВ...... Получи фашист гранату! Так эти 200 ,можно было бы такое шоу устроить ,по случаю ПЕРВОГО МЕСТА СПАРТАКА! А ФЕДУН _ОЧКАСТЫЙ ДУ_РАК!
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subbotaspartak
1599050586
В цирк Запашных такие же цены?
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woyser
1599050757
Мало!
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"supermax"
1599051934
то же самое, как если я про админов что-то скажу и меня забанят на сутки :D
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evgevg13
1599053612
опять наши доблестные воины схлестнулись на поле бранном бомбардирском. и давай друг друга грязью поливать... вам не надоело?
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ivany4
1599061734
Нормально себе Дюков премию выписал, за то что постоял перед Федуном на коленях, вымаливая возвращение Спартака.)) Полный идиотизм твориться в РФС. Похоже эта организация уже забыла о своем непосредственном предназначении.
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