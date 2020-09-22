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    Мората прибыл на медосмотр перед переходом в «Ювентус»

    Нападающий мадридского «Атлетико» Альваро Мората прибыл в медицинский центр «Ювентуса» для прохождения медобследования. После этого он подпишет контракт с новым клубом.

    Мората будет выступать за «Ювентус» на правах аренды. Итальянский клуб арендует форварда на один сезон за 9 миллионов евро с правом выкупа за 45 миллионов.

    • Мората выступал за «Ювентус» с 2014 по 2016 год.
    • За два сезона испанец провел 93 матча, забил 27 голов и сделал 18 ассистов.

    Мората прилетел в Турин для подписания контракта с «Ювентусом»

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    Источник: твиттер «Ювентуса»

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    Сегодня, 11:26
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1003

      petr69 59 минут назад

      Может Роналду заставит его работать в нужном направлении, талант то есть однако

      0
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      Рейтинг: +1755

      Dizayner 1 час назад

      твое место здесь, Альваро, хорошо, что вернулся

      0
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