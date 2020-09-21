Мората прилетел в Турин для подписания контракта с «Ювентусом»

Нападающий мадридского «Атлетико» Альваро Мората прибыл в Турин для завершения перехода в «Ювентус» на правах аренды.

Сегодня испанский форвард должен пройти медобследование и поставить подпись под контрактом с «Ювентусом». Итальянский клуб арендует Морату за 9 миллионов евро с правом выкупа за 45 миллионов.