Мората прилетел в Турин для подписания контракта с «Ювентусом»

Нападающий мадридского «Атлетико» Альваро Мората прибыл в Турин для завершения перехода в «Ювентус» на правах аренды.

Сегодня испанский форвард должен пройти медобследование и поставить подпись под контрактом с «Ювентусом». Итальянский клуб арендует Морату за 9 миллионов евро с правом выкупа за 45 миллионов.

Мората выступал за «Ювентус» с 2014 по 2016 год.

За два сезона испанец провел 93 матча, забил 27 голов и сделал 18 ассистов.