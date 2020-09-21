Павлюченко: «В 38 лет проверил себя и понял, что выгляжу на уровне РПЛ»

Нападающий ногинского «Знамени» Роман Павлюченко поделился впечатлениями от матча Кубка России против «Ахмата».

Грозненская команда разгромила соперника со счетом 3:0.

Бывший форвард «Спартака», «Локомотива» и «Тоттенхэма» провeл на поле 79 минут.

«Не думал, что после того, как закончу выступления в РПЛ, еще сыграю с командой такого уровня. Во время матча с «Ахматом» пообщались с Олегом Ивановым, вспомнили, как раньше в «Спартаке» вместе играли.

В 38 лет проверил себя и понял, что выгляжу на уровне Премьер-лиги. Я знал, что в движениях уступаю молодым ребятам, да и физически никого не перебегаю, но было интересно, как я буду выглядеть с мячом против них, как буду отдавать передачи, как буду действовать в штрафной. Они даже один раз меня упустили: в своем стиле выскочил на переднюю, но не попал по мячу.

Такие моменты долго буду вспоминать. Теперь жду матч с «Шинником», – сказал Павлюченко.