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    Павлюченко: «В 38 лет проверил себя и понял, что выгляжу на уровне РПЛ»

    Нападающий ногинского «Знамени» Роман Павлюченко поделился впечатлениями от матча Кубка России против «Ахмата».

    «Не думал, что после того, как закончу выступления в РПЛ, еще сыграю с командой такого уровня. Во время матча с «Ахматом» пообщались с Олегом Ивановым, вспомнили, как раньше в «Спартаке» вместе играли.

    В 38 лет проверил себя и понял, что выгляжу на уровне Премьер-лиги. Я знал, что в движениях уступаю молодым ребятам, да и физически никого не перебегаю, но было интересно, как я буду выглядеть с мячом против них, как буду отдавать передачи, как буду действовать в штрафной. Они даже один раз меня упустили: в своем стиле выскочил на переднюю, но не попал по мячу.

    Такие моменты долго буду вспоминать. Теперь жду матч с «Шинником», – сказал Павлюченко.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +5237

      Alekxei Z. 3 часа назад

      " Спящий гигант" !!!

      0
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      Рейтинг: +11486

      Garrincha58 > Alekxei Z. 3 часа назад

      Илья Муромец

      0
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      Рейтинг: +228

      99-й 4 часа назад

      Вот так бывает на ночь посмотришь матч-другой под пивко, а на утро в 6 утра на работу встаешь, смотришь на себя в зеркало и понимаешь что выглядишь на уровне РПЛ...

      2
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    • ...
      Рейтинг: +3256

      Cleaner 4 часа назад

      Это уровень РПЛ сейчас на уровне ТРИДЦАТИВОСЬМИЛЕТНЕГО Павлюченко.

      2
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      ...
      Рейтинг: +11486

      Garrincha58 > Cleaner 3 часа назад

      Жирков до сих пор пылит и наверное ещё и в ЛЧ сыграет правда толку от него никакого, в прошлом году был один момент гол Спартаку и всё

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