Дуглас Коста может заменить Жоту в «Вулверхэмптоне»

«Вулверхэмптон» проявляет интерес к вингеру «Ювентуса» Дугласу Косте, утверждает журналист Николо Скира.
По его информации, английский клуб видит в 30-летнем футболисте замену для Диогу Жоты, который ушел в «Ливерпуль».
Сам бразилец готов сменить команду, поскольку не входит в планы нового тренера «Ювентуса» Андреа Пирло.
- Рыночная стоимость Косты – 20 миллионов евро.
- В прошлом сезоне игрок забил три гола и сделал семь ассистов в 29 матчах.
Источник: Твиттер Николо Скиры
Бывший журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (103,3 тысячи подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.