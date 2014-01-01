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    Дуглас Коста может заменить Жоту в «Вулверхэмптоне»

    «Вулверхэмптон» проявляет интерес к вингеру «Ювентуса» Дугласу Косте, утверждает журналист Николо Скира.

    По его информации, английский клуб видит в 30-летнем футболисте замену для Диогу Жоты, который ушел в «Ливерпуль».

    Сам бразилец готов сменить команду, поскольку не входит в планы нового тренера «Ювентуса» Андреа Пирло.

    • Рыночная стоимость Косты – 20 миллионов евро.
    • В прошлом сезоне игрок забил три гола и сделал семь ассистов в 29 матчах.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Твиттер Николо Скиры

    Бывший журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (103,3 тысячи подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.

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