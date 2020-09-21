Дуглас Коста может заменить Жоту в «Вулверхэмптоне»

«Вулверхэмптон» проявляет интерес к вингеру «Ювентуса» Дугласу Косте, утверждает журналист Николо Скира.

По его информации, английский клуб видит в 30-летнем футболисте замену для Диогу Жоты, который ушел в «Ливерпуль».

Сам бразилец готов сменить команду, поскольку не входит в планы нового тренера «Ювентуса» Андреа Пирло.