Daily Mail: английские клубы высказались о нецелесообразности вставать на колено перед матчами

В среде профессиональных клубов Англии идет дискуссия о том, надо ли вставать на колено перед каждым матчем. Ряд команд высказались за то, что этого делать не нужно, так как постоянное повторение снижает значимость акции.

Накануне в четырех высших дивизионах Англии прошло 37 матчей, в 16 из них игроки перед стартовым свистком на колено не вставали.