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    Daily Mail: английские клубы высказались о нецелесообразности вставать на колено перед матчами

    В среде профессиональных клубов Англии идет дискуссия о том, надо ли вставать на колено перед каждым матчем. Ряд команд высказались за то, что этого делать не нужно, так как постоянное повторение снижает значимость акции.

    Накануне в четырех высших дивизионах Англии прошло 37 матчей, в 16 из них игроки перед стартовым свистком на колено не вставали.

    • Описываемая акция – часть движения «Жизни черных важны».
    • Оно возникло в мае после убийства в США полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда.
    • Матчи в топ-4 лигах Англии состоятся и сегодня, 20 сентября.

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    Источник: Daily Mail

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +992

      моэм 2 часа назад

      Лицемеры... показательно на весь мир кричат на каждом углу про борьбу с расизмом … но рубероидов убивают и никто ...НИКТО!!!...за это не наказан....полицаев - убийц даже не уволили....это и есть демократия и толерантность.

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      Рейтинг: +40

      bob2-77 2 часа назад

      да неужели одумались???? Достала уже эта показуха.

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