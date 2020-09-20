Daily Mail: английские клубы высказались о нецелесообразности вставать на колено перед матчами

В среде профессиональных клубов Англии идет дискуссия о том, надо ли вставать на колено перед каждым матчем. Ряд команд высказались за то, что этого делать не нужно, так как постоянное повторение снижает значимость акции.
Накануне в четырех высших дивизионах Англии прошло 37 матчей, в 16 из них игроки перед стартовым свистком на колено не вставали.
- Описываемая акция – часть движения «Жизни черных важны».
- Оно возникло в мае после убийства в США полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда.
- Матчи в топ-4 лигах Англии состоятся и сегодня, 20 сентября.
Источник: Daily Mail