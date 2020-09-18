Заболотный: «Хочу, чтобы «Сочи» нашел нападающего, который может со мной конкурировать»

Форвард «Сочи» Антон Заболотный дал понять руководству, что ему нужна конкуренция. Он выступает в Сочи с прошлого года.

«Конкуренция в команде должна быть, я это приветствую. Хотелось бы, чтобы «Сочи» нашeл нападающего, который может со мной конкурировать. Мне было бы легче, чтобы не расслабляться», – цитирует Заболотного «Матч ТВ».