Заболотный: «Хочу, чтобы «Сочи» нашел нападающего, который может со мной конкурировать»

Форвард «Сочи» Антон Заболотный дал понять руководству, что ему нужна конкуренция. Он выступает в Сочи с прошлого года.
«Конкуренция в команде должна быть, я это приветствую. Хотелось бы, чтобы «Сочи» нашeл нападающего, который может со мной конкурировать. Мне было бы легче, чтобы не расслабляться», – цитирует Заболотного «Матч ТВ».
- «Сочи» идет в РПЛ вторым.
- Заболотный провел шесть матчей (без результативных действий).
- 20 сентября «Сочи» в восьмом туре сыграет с «Арсеналом».
Источник: «Матч ТВ»