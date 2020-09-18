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  • Заболотный: «Хочу, чтобы «Сочи» нашел нападающего, который может со мной конкурировать»

Заболотный: «Хочу, чтобы «Сочи» нашел нападающего, который может со мной конкурировать»

18 сентября 2020, 20:35
24

Форвард «Сочи» Антон Заболотный дал понять руководству, что ему нужна конкуренция. Он выступает в Сочи с прошлого года.

«Конкуренция в команде должна быть, я это приветствую. Хотелось бы, чтобы «Сочи» нашeл нападающего, который может со мной конкурировать. Мне было бы легче, чтобы не расслабляться», – цитирует Заболотного «Матч ТВ».

  • «Сочи» идет в РПЛ вторым.
  • Заболотный провел шесть матчей (без результативных действий).
  • 20 сентября «Сочи» в восьмом туре сыграет с «Арсеналом».

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Сочи Заболотный Антон
Комментарии (24)
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LOKOfanatik19
1600451215
Того манекена придется на контракт подписать, что Зоба не рпаслабллся
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sobaka120982
1600452235
Аггааааагааааа))))) спасибо зе я по ржааааал, хоть и живу в Сочи да и болею естественно за этот клуб тоже но скажу прямо такого Зе в нашей команде я в гр..у видал! Манекен из магазина если его поставить у ворот тоже нет нет да забьет))))
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Aleksey!
1600452410
И ведь он реально так считает и уверен в этом. Мозг отсутствует.
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portero
1600456091
Сочи нужен нападающий, сейчас его просто нет...
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Lilipyt
1600456560
Навеяло сцену из мстителей где ЗЕ с конкурентом будут стоять друг перед другом и щелкать пальцами пока один из них не исчезнет
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Axe111
1600457249
Конкурировать с пустотой может только пустота,так че ты пищишь
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vsespartak01
1600461603
конкурировать в чем?в не забивании мячей,или ударам по воробьям?рассмешил!конкурентишка ты наш?ну саламыч в сборную его скорей!там зюба тоже конкурента ждет!
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Валерий2705
1600470426
Вахахах, и правда Сочи, ну купите вы бревно и поставьте в районе вратарской. Замотивируйте Антоху, ведь больше шансов, что от бревна рикошетом отскочет, чем на то, что он забъёт)
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arok
1600479433
Если в чужой штрафной положить мешок с дерьмом, то этот мешок выграет конкуренцию у тебя с большим отрывом!!!!
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житель СПб
1600480629
Удивительное существо... Как хорошо, что Зенит от него избавился. Вообще не понимаю, как он у нас тогда оказался.
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