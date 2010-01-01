Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: какой ты грех российского футбола?
    Тест: какой ты грех российского футбола?
    2 Тест: найдите клуб на карте России
    Тест: найдите клуб на карте России
    3 Кто дороже: футболист РФПЛ или Примеры?
    Кто дороже: футболист РФПЛ или Примеры?

    Заболотный: «Хочу, чтобы «Сочи» нашел нападающего, который может со мной конкурировать»

    Форвард «Сочи» Антон Заболотный дал понять руководству, что ему нужна конкуренция. Он выступает в Сочи с прошлого года.

    «Конкуренция в команде должна быть, я это приветствую. Хотелось бы, чтобы «Сочи» нашeл нападающего, который может со мной конкурировать. Мне было бы легче, чтобы не расслабляться», – цитирует Заболотного «Матч ТВ».

    • «Сочи» идет в РПЛ вторым.
    • Заболотный провел шесть матчей (без результативных действий).
    • 20 сентября «Сочи» в восьмом туре сыграет с «Арсеналом».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:35
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +166

      Aleksey! 26 минут назад

      И ведь он реально так считает и уверен в этом.
      Мозг отсутствует.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1211

      ФК Пупсик 27 минут назад

      Так вот он почему не забивает!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1870

      sobaka120982 29 минут назад

      Аггааааагааааа))))) спасибо зе я по ржааааал, хоть и живу в Сочи да и болею естественно за этот клуб тоже но скажу прямо такого Зе в нашей команде я в гр..у видал! Манекен из магазина если его поставить у ворот тоже нет нет да забьет))))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +897

      VVadic 34 минуты назад

      Увы, даже Месси не смог бы в Сочи конкурировать с великим Зе!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2416

      Ганнибал Лектор 41 минуту назад

      Спасибо, Зе, я поржал ))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1377

      LOKOfanatik19 46 минут назад

      Того манекена придется на контракт подписать, что Зоба не рпаслабллся

      2
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    79149
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru