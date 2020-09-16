Евсеев – журналистам: «Кто самый перспективный в «Уфе»? Перед вами сидит»

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев считает себя самым перспективным в команде. Об этом он сказал на пресс-конференции после кубкового матча с «Ленинградцем» (1:0). Видео доступно ниже.

– Кто самый перспективный в «Уфе» после ухода в топ-клубы Остона Урунова и Даниила Фомина?

– Перед вами сидит человек.

Евсеев работает в Уфе с прошлого года.

Команда идет в РПЛ в зоне переходных матчей.

Ближайший соперник – ЦСКА (20 сентября).