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    Евсеев – журналистам: «Кто самый перспективный в «Уфе»? Перед вами сидит»

    Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев считает себя самым перспективным в команде. Об этом он сказал на пресс-конференции после кубкового матча с «Ленинградцем» (1:0). Видео доступно ниже.

    – Кто самый перспективный в «Уфе» после ухода в топ-клубы Остона Урунова и Даниила Фомина?

    – Перед вами сидит человек.

    • Евсеев работает в Уфе с прошлого года.
    • Команда идет в РПЛ в зоне переходных матчей.
    • Ближайший соперник – ЦСКА (20 сентября).

    text

    Публикация от text (@vadimevseev16) 16 Сен 2020 в 6:20 PDT

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: инстаграм Вадима Евсеева

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +975

      моэм 21 минуту назад

      Какой красавчик!!!...нынче людей таким тонким чувством юмора единицы...даже на эстраде , где 99% "шуток ниже пояса...отстойая шняга.

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