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    Матч Швеция – Россия может пройти на нейтральном поле

    Товарищеский матч между сборными Швеции и России может быть перенесен на нейтральное поле в связи со сложной эпидемиологической обстановкой в Швеции.

    По информации Metaratings, матч может состояться в одной из четырех стран – Венгрии, Польше, Греции или на Кипре. Еще один возможный вариант развития событий – перенос игры в Россию.

    «Ситуация с матчем сложная, учитывая обстановку с коронавирусом в Швеции. С высокой долей вероятности игра может пройти на нейтральном поле. Сейчас рассматриваются четыре государства, где может состояться матч Швеция – Россия: Польша, Венгрия, Греция или Кипр», – объяснили в Федерации футбола Швеции.

    • Матч Швеция – Россия должен был состояться 8 октября в Стокгольме.

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    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 11:45
    Комментарии2
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      Рейтинг: +12823

      vladimir-7 1 час назад

      Лужники простаивают.

      0
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      Рейтинг: +8205

      paracetamol 2 часа назад

      Давай в Питер, нужно только балтийское болото переплыть!

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