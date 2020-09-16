Матч Швеция – Россия может пройти на нейтральном поле

Товарищеский матч между сборными Швеции и России может быть перенесен на нейтральное поле в связи со сложной эпидемиологической обстановкой в Швеции.

По информации Metaratings, матч может состояться в одной из четырех стран – Венгрии, Польше, Греции или на Кипре. Еще один возможный вариант развития событий – перенос игры в Россию.

«Ситуация с матчем сложная, учитывая обстановку с коронавирусом в Швеции. С высокой долей вероятности игра может пройти на нейтральном поле. Сейчас рассматриваются четыре государства, где может состояться матч Швеция – Россия: Польша, Венгрия, Греция или Кипр», – объяснили в Федерации футбола Швеции.