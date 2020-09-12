Мещеряков – о слухах про Кузяева в «Локомотиве»: «Мы, по-моему, интересуемся всем миром»

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков отреагировал на информацию о заинтересованности клуба в услугах бывшего полузащитника «Зенита» Далера Кузяева.
«Кем мы там интересуемся? Слухи я не комментирую. Мы там, по-моему, интересуемся всем миром. Если с каким-то игроком контракт подпишем, то обязательно сообщим», – сказал Мещеряков.
- Ранее сообщалось, что «Локо» готов платить Кузяеву зарплату в размере 2 миллионов евро в год.
- Приоритет хавбека – переход в европейский клуб.
- По информации «Чемпионата», россиянином интересуется «Саутгемптон».
- Сейчас Кузяев имеет статус свободного агента.
Источник: Sport24