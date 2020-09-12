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    Мещеряков – о слухах про Кузяева в «Локомотиве»: «Мы, по-моему, интересуемся всем миром»

    Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков отреагировал на информацию о заинтересованности клуба в услугах бывшего полузащитника «Зенита» Далера Кузяева.

    «Кем мы там интересуемся? Слухи я не комментирую. Мы там, по-моему, интересуемся всем миром. Если с каким-то игроком контракт подпишем, то обязательно сообщим», – сказал Мещеряков.

    • Ранее сообщалось, что «Локо» готов платить Кузяеву зарплату в размере 2 миллионов евро в год.
    • Приоритет хавбека – переход в европейский клуб.
    • По информации «Чемпионата», россиянином интересуется «Саутгемптон».
    • Сейчас Кузяев имеет статус свободного агента.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 13:53
    Комментарии4
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      Рейтинг: +4695

      порт 19 минут назад

      То же самое пишут и про Зенит, и про Спартак, и про ЦСКА, так что не обольщайтесь.

      0
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      Рейтинг: +1001

      ФК Пупсик 1 час назад

      Уклончиво ответил.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -114

      Волька 1 час назад

      Кому вы нужны лохомоты убогие

      -1
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      Рейтинг: +117

      FCLM_FCRM 2 часа назад

      Дядя Толя пытается острить, как обычно

      0
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