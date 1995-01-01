Юран: «Из «Динамо» К я должен был переходить в «Ливерпуль». Поставили визу, были билеты, но в последний момент сказали, что летим в «Бенфику»

"Он шел на Одессу, а вышел к Херсону". Ниче так агент Бенфику с Ливерпулем перепутал, может его ввела в заблуждение похожая красная форма?)
Бывший игрок сборных СССР и России Сергей Юран рассказал, что мог перейти в «Ливерпуль». В последний момент вместо Англии игрока отправили в Португалию.
«У меня были билеты в Ливерпуль. Нападающий Иан Раш заканчивал карьеру. Тогда киевским «Динамо» занимался агент Пини Захави, и он мне сказал лететь в Ливерпуль. Я подумал: «Ну здорово, класс. Романтика». Уже поставили визу, но в последний момент мне сказали, что летим в «Бенфику», – поделился Юран на ютуб-канале «Сычев подкаст и Денис Казанский».
- В качестве игрока именно за «Бенфику» Юран провел больше всего матчей (1991-1994 годы).
- Он дважды брал чемпионат Португалии.
- Сейчас Юран-тренер находится без работы.