Юран: «Из «Динамо» К я должен был переходить в «Ливерпуль». Поставили визу, были билеты, но в последний момент сказали, что летим в «Бенфику»

Бывший игрок сборных СССР и России Сергей Юран рассказал, что мог перейти в «Ливерпуль». В последний момент вместо Англии игрока отправили в Португалию.

«У меня были билеты в Ливерпуль. Нападающий Иан Раш заканчивал карьеру. Тогда киевским «Динамо» занимался агент Пини Захави, и он мне сказал лететь в Ливерпуль. Я подумал: «Ну здорово, класс. Романтика». Уже поставили визу, но в последний момент мне сказали, что летим в «Бенфику», – поделился Юран на ютуб-канале «Сычев подкаст и Денис Казанский».