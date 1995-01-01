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    Юран: «Из «Динамо» К я должен был переходить в «Ливерпуль». Поставили визу, были билеты, но в последний момент сказали, что летим в «Бенфику»

    Бывший игрок сборных СССР и России Сергей Юран рассказал, что мог перейти в «Ливерпуль». В последний момент вместо Англии игрока отправили в Португалию.

    «У меня были билеты в Ливерпуль. Нападающий Иан Раш заканчивал карьеру. Тогда киевским «Динамо» занимался агент Пини Захави, и он мне сказал лететь в Ливерпуль. Я подумал: «Ну здорово, класс. Романтика». Уже поставили визу, но в последний момент мне сказали, что летим в «Бенфику», – поделился Юран на ютуб-канале «Сычев подкаст и Денис Казанский».

    • В качестве игрока именно за «Бенфику» Юран провел больше всего матчей (1991-1994 годы).
    • Он дважды брал чемпионат Португалии.
    • Сейчас Юран-тренер находится без работы.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 22:13
    Комментарии2
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      Рейтинг: +388

      Радио1000шумеров 1 час назад

      "Он шел на Одессу, а вышел к Херсону". Ниче так агент Бенфику с Ливерпулем перепутал, может его ввела в заблуждение похожая красная форма?)

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      Рейтинг: +204

      Маленький 1 час назад

      И здесь *******(обманули)

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