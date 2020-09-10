The Telegraph: «Реал» готов платить половину оклада Бэйла, если он уйдет в клуб АПЛ

«Реал» заинтересован в уходе нападающего Гарета Бэйла. Если он перейдет в АПЛ, мадридцы будут платить половину оклада – 300 тысяч фунтов стерлингов в неделю, информирует The Telegraph.

В то же время предложений по Бэйлу у испанцев нет. Сам футболист говорил, что мог уйти из команды еще в прошлом году.