The Telegraph: «Реал» готов платить половину оклада Бэйла, если он уйдет в клуб АПЛ

«Реал» заинтересован в уходе нападающего Гарета Бэйла. Если он перейдет в АПЛ, мадридцы будут платить половину оклада – 300 тысяч фунтов стерлингов в неделю, информирует The Telegraph.
В то же время предложений по Бэйлу у испанцев нет. Сам футболист говорил, что мог уйти из команды еще в прошлом году.
- Бэйл выступает за «Реал» с лета 2013 года.
- Его контракт с клубом рассчитан еще на два сезона.
- В прошлой кампании игрок провел 20 матчей, забил три гола и сделал два ассиста.
Источник: The Telegraph