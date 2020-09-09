ЦСКА – «Спартак»: хозяева ни разу не побеждали при Карасеве

Главным судьей матча седьмого тура РПЛ между ЦСКА и «Спартаком» будет Сергей Карасев. При нем ЦСКА ни разу не победил в дерби (три ничьи, одно поражение).

Последние пять матчей под свисток Карасева ЦСКА не выиграл (три поражения, две ничьи).

«Спартак» в последних пяти встречах при Карасеве одержал четыре победы, один раз сыграл вничью.