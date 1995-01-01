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    ЦСКА – «Спартак»: хозяева ни разу не побеждали при Карасеве

    Главным судьей матча седьмого тура РПЛ между ЦСКА и «Спартаком» будет Сергей Карасев. При нем ЦСКА ни разу не победил в дерби (три ничьи, одно поражение).

    Последние пять матчей под свисток Карасева ЦСКА не выиграл (три поражения, две ничьи).

    «Спартак» в последних пяти встречах при Карасеве одержал четыре победы, один раз сыграл вничью.

    • Матч состоится 13 сентября.
    • «Спартак» лидирует в РПЛ.
    • Карасев – единственный рефери России, рекомендованный судить групповой этап Лиги чемпионов.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +933

      ФК Пупсик 16 минут назад

      За уши и за хвост спартак тащить будут! Они команда особенная и в этом матче тарасовским разрешат забивать голы руками!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +181

      bratskij 19 минут назад

      А карась и не карась вовсе, а свинюшка переодетая.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +13000

      silver29 41 минуту назад

      Это конечно статистика, но приятная традиция )))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +8174

      alarm 48 минут назад

      какие ещё вам нужны доказательства, что вонючие рылы проплатили назначение?

      3
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      Рейтинг: +2245

      Snek 52 минуты назад

      Норм чо, судья принесёт Спартаку 3 очка.

      2
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