ЦСКА – «Спартак»: хозяева ни разу не побеждали при Карасеве

Главным судьей матча седьмого тура РПЛ между ЦСКА и «Спартаком» будет Сергей Карасев. При нем ЦСКА ни разу не победил в дерби (три ничьи, одно поражение).
Последние пять матчей под свисток Карасева ЦСКА не выиграл (три поражения, две ничьи).
«Спартак» в последних пяти встречах при Карасеве одержал четыре победы, один раз сыграл вничью.
- Матч состоится 13 сентября.
- «Спартак» лидирует в РПЛ.
- Карасев – единственный рефери России, рекомендованный судить групповой этап Лиги чемпионов.
Источник: Бомбардир.ру