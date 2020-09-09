Черевченко – о VAR: «Какой-то команде помогает, а какой-то нет»

С ВАР есть проблема. Там какие-то дурацкие протоколы, по которым судья на ВАРе не всё может в микрофон говорить. Например, в том же матче Спартак-Сочи он не имел право сказать "пенальти нет". Он смотрел было ли касание Джикия. Что он и подтвердил. Явно что-то в протоколах не то.
Бывший главный тренер «Локомотива» и тульского «Арсенала» Игорь Черевченко высказался о ситуации с судейством в РПЛ и выступил с критикой работы системы VAR:
«Для чего нужен VAR? Чтобы облегчить жизнь судьям? Нужно задуматься. Если он не помогает, то пускай переформатируют его. Какой-то команде помогает, а какой-то нет. Я сейчас сам не могу понять. По «Матч ТВ» был разбор матча «Спартак» – «Сочи» от судей, так вот я там ничего не понял. Я адекватный человек, но что они говорили? Непонятно», – сказал Черевченко в интервью Sport24.
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