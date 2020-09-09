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    Черевченко – о VAR: «Какой-то команде помогает, а какой-то нет»

    Бывший главный тренер «Локомотива» и тульского «Арсенала» Игорь Черевченко высказался о ситуации с судейством в РПЛ и выступил с критикой работы системы VAR:

    «Для чего нужен VAR? Чтобы облегчить жизнь судьям? Нужно задуматься. Если он не помогает, то пускай переформатируют его. Какой-то команде помогает, а какой-то нет. Я сейчас сам не могу понять. По «Матч ТВ» был разбор матча «Спартак»«Сочи» от судей, так вот я там ничего не понял. Я адекватный человек, но что они говорили? Непонятно», – сказал Черевченко в интервью Sport24.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 10:52
    Комментарии1
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      Рейтинг: +3900

      Давид59 7 минут назад

      С ВАР есть проблема. Там какие-то дурацкие протоколы, по которым судья на ВАРе не всё может в микрофон говорить. Например, в том же матче Спартак-Сочи он не имел право сказать "пенальти нет". Он смотрел было ли касание Джикия. Что он и подтвердил. Явно что-то в протоколах не то.

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