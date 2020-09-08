Галактионов – о матче с Польшей: «Решающая игра за лидерство в группе»

Главный тренер молодежной сборной России Михаил Галактионов поделился ожиданиями от матча пятой группы отборочного цикла Евро-2021 против поляков. Он считает игру решающей.

«Сборная Польши достаточно агрессивная команда, мобильная, с хорошей организацией игры. У них есть большой плюс в том, что ребята получили уже международный опыт на чемпионате Европы предыдущего цикла. Поэтому европейский футбол им уже знаком. Будет непросто, но это будет важная решающая игра за лидерство в группе», – сказал Галактионов РФС.