Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Зенита»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Зенита»?
    2 Тест: угадай футболиста по уху!
    Тест: угадай футболиста по уху!
    3 Тест: за сколько вы бы продали футболиста?
    Тест: за сколько вы бы продали футболиста?

    Галактионов – о матче с Польшей: «Решающая игра за лидерство в группе»

    Главный тренер молодежной сборной России Михаил Галактионов поделился ожиданиями от матча пятой группы отборочного цикла Евро-2021 против поляков. Он считает игру решающей.

    «Сборная Польши достаточно агрессивная команда, мобильная, с хорошей организацией игры. У них есть большой плюс в том, что ребята получили уже международный опыт на чемпионате Европы предыдущего цикла. Поэтому европейский футбол им уже знаком. Будет непросто, но это будет важная решающая игра за лидерство в группе», – сказал Галактионов РФС.

    • Матч начнется в 19:00 по Москве.
    • Россия лидирует в группе и опережает Польшу на четыре очка, но у нее матч в запасе.
    • В первом круге команды сыграли 2:2.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: РФС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 08:33
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +8

      miroslaw.ewdonin 1 час назад


      СEKС Знакoмcтвa: Бeсплaтно, Анoнимнo, без Шлюx и cодeржанoк, все фoтки рeальные, а дeвки Бeзоткaзные. Вoт сaйт ----- https://bitu.ir/6WZ59K

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8045

      paracetamol 2 часа назад

      Не профукайте!

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98851
    #2
    zigbert
    78974
    #3
    Рубик Докоян
    77179
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru