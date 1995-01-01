Галактионов – о матче с Польшей: «Решающая игра за лидерство в группе»

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Главный тренер молодежной сборной России Михаил Галактионов поделился ожиданиями от матча пятой группы отборочного цикла Евро-2021 против поляков. Он считает игру решающей.
«Сборная Польши достаточно агрессивная команда, мобильная, с хорошей организацией игры. У них есть большой плюс в том, что ребята получили уже международный опыт на чемпионате Европы предыдущего цикла. Поэтому европейский футбол им уже знаком. Будет непросто, но это будет важная решающая игра за лидерство в группе», – сказал Галактионов РФС.
- Матч начнется в 19:00 по Москве.
- Россия лидирует в группе и опережает Польшу на четыре очка, но у нее матч в запасе.
- В первом круге команды сыграли 2:2.