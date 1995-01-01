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    Черчесов: «Молодых игроков не удалось прощупать, просто не было времени»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в эфире «России 24» прокомментировал игру команды в матче второго тура лиги В Лиги наций против Венгрии (3:2).

    «Надо к играм готовиться. Практически год мы не виделись. Какие-то требования притупляются, поэтому потребовалось определенное время, чтобы вернуть некоторые навыки. Мы тремя группами собирались. Чтобы мы максимально каждый час использовали для подготовки. В большинстве нам это удалось. Были некоторые нюансы, но все сложилось успешно.

    Венгры уже начали чемпионат, у сербов очень сильный по именам состав. Зато они поменяли тактику, к которой мы не были готовы. Пришлось подстраиваться. Наши игроки много матчей провели за короткое время. Мы видим по цифрам, что состояние было не самое оптимальное. Видели, в каком состоянии наши футболисты. Даже практически не проводили двусторонки: уделяли все время тактике и восстановлению. Молодых игроков не удалось прощупать, потому что просто не было времени.

    Есть дискуссионные моменты, есть соперник, есть состояние своих игроков, есть свои идеи. Нюансы всякие. Мы и так давно не играли, так еще выпали игроки, которые много решали в атаке. Но те, кто у нас есть, их прекрасно заменили. Не знаю, как это прозвучит, но мы настолько к травмам привыкли, но по рабочему к этому не обращаем внимание», – сказал Черчесов.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии7
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      Рейтинг: +3899

      Давид59 6 минут назад

      Знакомые высказывания. Против Сан-Марино и Кипра (в большинстве) тоже не было времени на молодых посмотреть. Вопрос: а где их смотреть как не в Лиге Наций? Этот турнир же специально вместо товарняков создали!

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      Рейтинг: +603

      Artemka444 1 час назад

      а молодые это кто???

      0
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      Рейтинг: +405

      Хейтер Аларм > Artemka444 21 минуту назад

      27летний Кузяев)

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      Рейтинг: +11351

      Garrincha58 1 час назад

      зашёл бы в душ и прощупал

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      Рейтинг: +2134

      Genz 1 час назад

      Тупизм черчесова крепчает

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      Рейтинг: +381

      Фанат Рубина 2 часа назад

      ну да зато выход караваева. жиркова и газинского был так не обходим

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      Рейтинг: +12906

      silver29 2 часа назад

      Хохлы тоже хотели прощупать экспериментальную сборную Испании, но получилось не очень хорошо, а так Черчесов лукавит, он и не собирался вводить в состав молодых, хотя как не на этом уровне игр обкатывать состав на перспективу ?

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