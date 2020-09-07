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  • Черчесов: «Молодых игроков не удалось прощупать, просто не было времени»

Черчесов: «Молодых игроков не удалось прощупать, просто не было времени»

7 сентября 2020, 15:49
6

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в эфире «России 24» прокомментировал игру команды в матче второго тура лиги В Лиги наций против Венгрии (3:2).

«Надо к играм готовиться. Практически год мы не виделись. Какие-то требования притупляются, поэтому потребовалось определенное время, чтобы вернуть некоторые навыки. Мы тремя группами собирались. Чтобы мы максимально каждый час использовали для подготовки. В большинстве нам это удалось. Были некоторые нюансы, но все сложилось успешно.

Венгры уже начали чемпионат, у сербов очень сильный по именам состав. Зато они поменяли тактику, к которой мы не были готовы. Пришлось подстраиваться. Наши игроки много матчей провели за короткое время. Мы видим по цифрам, что состояние было не самое оптимальное. Видели, в каком состоянии наши футболисты. Даже практически не проводили двусторонки: уделяли все время тактике и восстановлению. Молодых игроков не удалось прощупать, потому что просто не было времени.

Есть дискуссионные моменты, есть соперник, есть состояние своих игроков, есть свои идеи. Нюансы всякие. Мы и так давно не играли, так еще выпали игроки, которые много решали в атаке. Но те, кто у нас есть, их прекрасно заменили. Не знаю, как это прозвучит, но мы настолько к травмам привыкли, но по рабочему к этому не обращаем внимание», – сказал Черчесов.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия Венгрия Черчесов Станислав
Комментарии (6)
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Garrincha58
1599486394
зашёл бы в душ и прощупал
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Artemka444
1599487032
а молодые это кто???
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Давид59
1599490859
Знакомые высказывания. Против Сан-Марино и Кипра (в большинстве) тоже не было времени на молодых посмотреть. Вопрос: а где их смотреть как не в Лиге Наций? Этот турнир же специально вместо товарняков создали!
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FanatSerj
1599642524
Без Головина и Мирунчука (правильного) обыграть два крепких команды браво в очередной раз нашему усевичу и лысевичу )) А нытики всегда найдутся, они уже три года ноют, а караван идет ))
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Hektor 84
1599779653
Психушка по нем плачет
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