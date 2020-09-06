Стерлинг – лучший игрок Англии в матче с Исландией по четырем показателям

Атакующий игрок сборной Англии Рахим Стерлинг стал лучшим в команде в матче первого тура лиги А Лиги наций против Исландии (1:0) сразу по четырем показателям. Он забил единственный гол во встрече с пенальти.
Еще три показателя – наибольшее число обводок (восемь), ударов по воротам (три), ударов в створ (два).
- Стерлинг в последних 12 матчах за Англию поучаствовал в 17 голах (11 мячей, шесть результативных пасов).
- Англичане идут в группе вторыми.
- Следующий соперник – Дания (8 сентября).
Источник: Squawka Football