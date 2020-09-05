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  • Мутко – о причине ухода из футбола: «Медведев сказал, что надо заняться большим серьезным делом»

Мутко – о причине ухода из футбола: «Медведев сказал, что надо заняться большим серьезным делом»

5 сентября 2020, 15:54
9

Бывший президент РФС Виталий Мутко объяснил, почему он перестал отвечать за футбольное направление в России.

«Вернусь ли я в футбол? Я считаю, что каждому делу свое время. Я не хотел уходить. Почему ушел? Дмитрий Анатольевич Медведев (на тот момент председатель правительства РФ – примечание «Бомбардира») сказал, что надо заняться большим серьезным делом, региональной политикой, отраслью строительства.

Во-первых, ты не всегда можешь делать то, что ты любишь, а то, что ты умеешь. А во-вторых, я был в хорошей спортивной форме, а меня в состав не ставили. Тренер определяет, и он определил меня на это направление. Может ли тренер вернуть? Не знаю. Я с головой начинаю уходить в другую область», – сказал Мутко.

  • Мутко дважды руководил Российским футбольным союзом (2005-2009 и 2015-2018).
  • Также он занимал пост министра спорта и министра спорта, туризма и молодeжной политики РФ.

Мутко: «Путин меня пригласил после 1:7 от Португалии и спросил: «Что это было?»

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Мутко Виталий
Комментарии (9)
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vladimir-7
1599313801
Футбол развалил, теперь бросили умельца на развал строительства во всей отрасли. Мудко, наконец, сам сознался в своей бездеятельности.
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polt
1599313867
Ну да, развивать в стране футбол это так себе, несерьезно, как Мудко к этому занятию и относился.
Ответить
Давид59
1599314142
Читать всё это настолько смешно. Что Медведев, что Мутко. Оба занимаются сейчас таким "важным делом".
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nik55
1599316578
просрал спорт----теперь просирает строительство
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aaaaahhhh
1599317962
типа тебе уже не только спорт но и саму Родину прое... ть уже пора.....
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NewLife
1599321997
А в строительстве допинг есть ?
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yorgenbarenz
1599322298
Кошмар! Какая неуклюжая речь.Они и вправду верят,что народ так глуп и ему можно нести всякую х.йню про свою исключительность и незаменимость? Что сегодня ты прекрасно разбираешься в спорте,а завтра с лёгкостью и с сознанием дела листаешь бумаги со строительными сметами и вполне разбираешься со всеми нюансами капитального строительства в государственных масштабах? Хоть день на стройке мастером работал?Рогозин угондошил космос в нашей стране,тоже полагая,что люди дурнее его и не заметят,что он ни на что не годен.
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MDAR
1599339136
Что за хрень. Я один ни хрена не понял: "Во-первых, ты не всегда можешь делать то, что ты любишь, а то, что ты умеешь". Зачем вообще к этого брать интервью?
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Hektor 84
1599436722
Сказал футбол с успехом развален, пора строительство развалить! И главное при этом денег н а п и з д и т ь!
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