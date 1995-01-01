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    Мутко – о причине ухода из футбола: «Медведев сказал, что надо заняться большим серьезным делом»

    Бывший президент РФС Виталий Мутко объяснил, почему он перестал отвечать за футбольное направление в России.

    «Вернусь ли я в футбол? Я считаю, что каждому делу свое время. Я не хотел уходить. Почему ушел? Дмитрий Анатольевич Медведев (на тот момент председатель правительства РФ – примечание «Бомбардира») сказал, что надо заняться большим серьезным делом, региональной политикой, отраслью строительства.

    Во-первых, ты не всегда можешь делать то, что ты любишь, а то, что ты умеешь. А во-вторых, я был в хорошей спортивной форме, а меня в состав не ставили. Тренер определяет, и он определил меня на это направление. Может ли тренер вернуть? Не знаю. Я с головой начинаю уходить в другую область», – сказал Мутко.

    • Мутко дважды руководил Российским футбольным союзом (2005-2009 и 2015-2018).
    • Также он занимал пост министра спорта и министра спорта, туризма и молодeжной политики РФ.

    Мутко: «Путин меня пригласил после 1:7 от Португалии и спросил: «Что это было?»

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 15:54
    Комментарии8
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      Рейтинг: +2310

      yorgenbarenz 10 минут назад

      Кошмар! Какая неуклюжая речь.Они и вправду верят,что народ так глуп и ему можно нести всякую х.йню про свою исключительность и незаменимость? Что сегодня ты прекрасно разбираешься в спорте,а завтра с лёгкостью и с сознанием дела листаешь бумаги со строительными сметами и вполне разбираешься со всеми нюансами капитального строительства в государственных масштабах? Хоть день на стройке мастером работал?Рогозин угондошил космос в нашей стране,тоже полагая,что люди дурнее его и не заметят,что он ни на что не годен.

      0
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      Рейтинг: +2857

      NewLife 15 минут назад

      А в строительстве допинг есть ?

      0
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      Рейтинг: +2426

      aaaaahhhh 1 час назад

      типа тебе уже не только спорт но и саму Родину прое... ть уже пора.....

      1
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      Рейтинг: +4511

      nik55 1 час назад

      просрал спорт----теперь просирает строительство

      1
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      Рейтинг: +3891

      Давид59 2 часа назад

      Читать всё это настолько смешно. Что Медведев, что Мутко. Оба занимаются сейчас таким "важным делом".

      1
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      Рейтинг: +3429

      polt 2 часа назад

      Ну да, развивать в стране футбол это так себе, несерьезно, как Мудко к этому занятию и относился.

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      Рейтинг: +12670

      vladimir-7 2 часа назад

      Футбол развалил, теперь бросили умельца на развал строительства во
      всей отрасли. Мудко, наконец, сам сознался в своей бездеятельности.

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      Рейтинг: +401

      Фанат Рубина 3 часа назад

      ну да разваливать страну это хорошее новое начинаие и плить бабло тоже.. Долой ВОРОВ МЕДВЕДЕВА И ПУТЕНА ИЗ ПРАВИТЕЛЬСТВА

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