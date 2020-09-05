Мутко – о причине ухода из футбола: «Медведев сказал, что надо заняться большим серьезным делом»

Бывший президент РФС Виталий Мутко объяснил, почему он перестал отвечать за футбольное направление в России.

«Вернусь ли я в футбол? Я считаю, что каждому делу свое время. Я не хотел уходить. Почему ушел? Дмитрий Анатольевич Медведев (на тот момент председатель правительства РФ – примечание «Бомбардира») сказал, что надо заняться большим серьезным делом, региональной политикой, отраслью строительства.

Во-первых, ты не всегда можешь делать то, что ты любишь, а то, что ты умеешь. А во-вторых, я был в хорошей спортивной форме, а меня в состав не ставили. Тренер определяет, и он определил меня на это направление. Может ли тренер вернуть? Не знаю. Я с головой начинаю уходить в другую область», – сказал Мутко.

Мутко дважды руководил Российским футбольным союзом (2005-2009 и 2015-2018).

Также он занимал пост министра спорта и министра спорта, туризма и молодeжной политики РФ.

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