РФС провел семинар для комментаторов «Матч ТВ» по вопросам судейства

Комментаторы «Матч ТВ» прослушали семинар на тему футбольных правил. Это нужно для того, чтобы в эфире они верно объясняли решения арбитров.

«Темой лекции стали последние изменения правил игры, современные тенденции в трактовках, разбор спорных игровых моментов (назначение 11-метрового удара, определение положения «вне игры», «игра рукой» и т.д.) из матчей РПЛ и других европейских чемпионатов, нюансы работы и протокол VAR.

Семинар провели член экспертно-судейской комиссии, арбитр международной категории Николай Левников и руководитель проекта VAR в России Леонид Калошин», – сообщил РФС.