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    РФС провел семинар для комментаторов «Матч ТВ» по вопросам судейства

    Комментаторы «Матч ТВ» прослушали семинар на тему футбольных правил. Это нужно для того, чтобы в эфире они верно объясняли решения арбитров.

    «Темой лекции стали последние изменения правил игры, современные тенденции в трактовках, разбор спорных игровых моментов (назначение 11-метрового удара, определение положения «вне игры», «игра рукой» и т.д.) из матчей РПЛ и других европейских чемпионатов, нюансы работы и протокол VAR.

    Семинар провели член экспертно-судейской комиссии, арбитр международной категории Николай Левников и руководитель проекта VAR в России Леонид Калошин», – сообщил РФС.

    • В РПЛ лидирует «Спартак».
    • Последнее место занимает «Ротор».
    • Ближайший тур состоится на следующей неделе.

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    Источник: РФС

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    04.09.2020 23:25
    Комментарии1
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      Рейтинг: +8080

      alarm 17 минут назад

      позор шмурнящей визжащей свинье! правильно, что отстранили от микрофона!

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