Перешедший в «Аталанту» Алексей Миранчук – лучший игрок «Локомотива» в августе

Болельщики «Локомотива» путем голосования выбрали лучшего игрока команды по итогам августа.
Этого звания удостоился полузащитник Алексей Миранчук, который уже покинул клуб и перешел в «Аталанту».
Кандидатуру хавбека поддержали 72,63 процента проголосовавших. Он опередил Дмитрия Рыбчинского (15,07%), Мурило (5,87%), Ведрана Чорлуку (5,02%) и Дмитрия Живоглядова (1,4%).
В августе Алексей Миранчук провел за «Локо» пять матчей, забил два победных гола «Рубину» и «Краснодару», а также сделал ассист в игре со «Спартаком».
Яркая игра, два победных гола и голеваяЛeша Миранчук – лучший игрок «Локо» в августе по мнению наших болельщиков pic.twitter.com/vxF4EsbdPy— «Локомотив» (@fclokomotiv) September 4, 2020