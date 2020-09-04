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    Перешедший в «Аталанту» Алексей Миранчук – лучший игрок «Локомотива» в августе

    Болельщики «Локомотива» путем голосования выбрали лучшего игрока команды по итогам августа.

    Этого звания удостоился полузащитник Алексей Миранчук, который уже покинул клуб и перешел в «Аталанту».

    Кандидатуру хавбека поддержали 72,63 процента проголосовавших. Он опередил Дмитрия Рыбчинского (15,07%), Мурило (5,87%), Ведрана Чорлуку (5,02%) и Дмитрия Живоглядова (1,4%).

    В августе Алексей Миранчук провел за «Локо» пять матчей, забил два победных гола «Рубину» и «Краснодару», а также сделал ассист в игре со «Спартаком».

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    Источник: Официальный сайт «Локомотива»

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