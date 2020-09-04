«Зенит» не делал нового предложения Кузяеву

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев опроверг информацию, что клуб сделал новое предложение полузащитнику Далеру Кузяеву по поводу заключения контракта.
«Информация о том, что мы недавно сделали новое предложение Кузяеву, не соответствует действительности. Мы ждeм, чем завершатся его переговоры с европейскими клубами. Если по каким-то причинам там что-то не срастeтся, то мы вернeмся к диалогу с Далером напрямую», – сказал Медведев.
- С 31 июля россиянин находится в статусе свободного агента.
- Кузяев с лета 2017 года выступал за «Зенит».
- В его активе 94 матча, 12 голов и девять ассистов.
Источник: «Чемпионат»