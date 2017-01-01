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    «Зенит» не делал нового предложения Кузяеву

    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев опроверг информацию, что клуб сделал новое предложение полузащитнику Далеру Кузяеву по поводу заключения контракта.

    «Информация о том, что мы недавно сделали новое предложение Кузяеву, не соответствует действительности. Мы ждeм, чем завершатся его переговоры с европейскими клубами. Если по каким-то причинам там что-то не срастeтся, то мы вернeмся к диалогу с Далером напрямую», – сказал Медведев.

    • С 31 июля россиянин находится в статусе свободного агента.
    • Кузяев с лета 2017 года выступал за «Зенит».
    • В его активе 94 матча, 12 голов и девять ассистов.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +858

      ФК Пупсик 11 минут назад

      Главное, чтобы этот иностранный клуб спартаком не оказался, а то не пожалеет мазуту - все равно по трубе новый течет!

      0
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      Рейтинг: +8025

      paracetamol 1 час назад

      Правильно, сам приползет, никуда не денется!

      1
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      Рейтинг: +4023

      BarStep > paracetamol 1 час назад

      Думаю и не нужно.., сдулся кузя, сдулся..

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