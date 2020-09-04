Хаверц покинул расположение сборной Германии, чтобы оформить трансфер в «Челси»

Полузащитник «Байера» Кай Хаверц в ближайшее время официально станет игроком «Челси».
По информации Sky Sports, чтобы побыстрее закрыть сделку, футболист уехал из расположения сборной Германии, отправившись в Лондон.
Ожидается, что «Челси» заплатит за немца 80 миллионов евро, еще 20 миллионов будут доступны в качестве бонусов. Этот трансфер станет рекордным для английского клуба.
- Хаверц – воспитанник «Байера».
- За основную команду провел 150 матчей, забил 46 голов и сделал 31 ассист.
Источник: Sky Sports