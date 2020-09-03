Лига наций. Германия сыграла вничью с Испанией и другие результаты

Завершились еще девять матчей первого тура группового этапа Лиги наций.
Лига наций. Лига A, 1 тур, Группа 4
Германия – Испания – 1:1 (0:0)
Голы: 1:0 – Вернер, 51; 1:1 – Гайя, 90+6.
Украина – Швейцария – 2:1 (1:1)
Голы: 1:0 – Ярмоленко, 14; 1:1 – Сеферович, 41; 2:1 – Зинченко, 68.
Лига наций. Лига B, 1 тур, Группа 3
Гол: 0:1 – Собослай, 80.
Лига наций. Лига B, 1 тур, Группа 4
Болгария – Ирландия – 1:1 (0:0)
Голы: 1:0 – Краев, 56; 1:1 – Даффи, 90+3.
Гол: 0:1 – Мур, 80.
Лига наций. Лига C, 1 тур, Группа 3
Голы: 1:0 – Николэеску, 20; 1:1 – Кололли, 71.
Лига наций. Лига D, 1 тур, Группа 1
Удаление: Гутковскис, 71 – нет.
Фарерские острова – Мальта – 3:2 (1:1)
Голы: Клеминт Ольсен, 25; 1:1 – Дегабриэле, 37; 1:2 – Агиус, 73; 2:2 – Андреас Ольсен, 87; 3:2 – Брандур Ольсен, 90.