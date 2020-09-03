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Расписание матчей
Молдова - Косово
Молдова - Косово: обзор матча 03 сентября 2020
Молдова
03.09.2020, четверг, 21:45
, группа C3, 1 тур
1 : 1
Завершен
Косово
20'
Й. Николаеску
71'
Б. Кололли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Молдова - Косово
Конец матча
Замена
Д. Марандичи
️️️️
В. Раца
81'
75'
Замена
Э. Рашани
️️️️
М. Рашица
71'
ГОЛ! 1:1!
Б. Кололли
Пас отдал
В. Бериша
Замена
А. Епуряну
️️️️
К. Карп
71'
60'
Замена
Ф. Хадергьонай
️️️️
М. Войвода
60'
Замена
Б. Целина
️️️️
Х. Шала
Замена
Е. Кочук
️️️️
М. Каймаков
56'
Второй тайм
Желтая карточка
С. Платика
39'
32'
Желтая карточка
Х. Шала
ГОЛ! 1:0!
Й. Николаеску
20'
Первый тайм
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Молдова
25
Алексей Кошелев
ВР
2
Олег Рябчук
ЛЗ
2
Игорь Армаш
ЦЗ
15
Виктор Мудрак
ЦЗ
5
Вячеслав Посмак
ЦЗ
22
Вадим Раца
ПЗ
22
Кэтэлин Карп
ОП
11
Михаил Каймаков
ЦП
7
Артур Ионицэ
ЦП
9
Йон Николаеску
ЦФ
20
Сергей Платика
ЦФ
Главный тренер
Энгин Фират
Косово
1
Арьянет Мурич
ВР
23
Леарт Пакярада
ЛЗ
15
Мергим Войвода
ЦЗ
3
Фидан Алити
ЦЗ
13
Амир Ррахмани
ЦЗ
10
Арбер Зенели
ЛВ
6
Хекуран Криэциу
ОП
17
Бенжамин Кололли
ЦП
5
Херолинд Шала
ЦП
14
Валон Бериша
ЦП
7
Милот Рашица
ПВ
Главный тренер
Бернар Шалланд
Молдова
1
Николае Чеботари
ВР
23
Денис Русу
ВР
6
Денис Марандичи
ЦЗ
6
Александр Епуряну
ЦЗ
10
Евгений Кочук
ЦЗ
20
Петру Рацу
ЦЗ
15
Ион Жардан
ЦЗ
13
Андрей Кожокарь
ЦП
11
Александр Суворов
ЦП
20
Ион Дрэган
ЦФ
10
Виталий Дамашкан
ЦФ
14
Николай Милинчану
ЦФ
Косово
1
Самир Уйкани
ВР
12
Висар Бекай
ВР
2
Флоран Хадергьонай
ЦЗ
5
Ибрагим Дрешевич
ЦЗ
11
Эльбасан Рашани
ЛВ
23
Бернард Бериша
ЛВ
6
Анель Рашкай
ЦП
8
Бесар Халими
ЦП
9
Берсант Целина
АП
18
Флорент Хасани
ЦФ
21
Атдхе Нухиу
ЦФ
3-3-2-2
25
Кошелев
2
Армаш
15
Мудрак
5
Посмак
2
Рябчук
22
Карп
22
Раца
11
Каймаков
7
Ионицэ
20
Платика
9
Николаеску
4-1-3-2
1
Мурич
15
Войвода
3
Алити
13
Ррахмани
23
Пакярада
6
Криэциу
17
Кололли
5
Шала
14
Бериша
7
Рашица
10
Зенели
22
Раца
6
Марандичи
6
Марандичи
22
Раца
22
Карп
6
Епуряну
6
Епуряну
22
Карп
11
Каймаков
10
Кочук
10
Кочук
11
Каймаков
7
Рашица
11
Рашани
11
Рашани
7
Рашица
5
Шала
9
Целина
9
Целина
5
Шала
15
Войвода
2
Хадергьонай
2
Хадергьонай
15
Войвода
Остались в запасе
Молдова
Косово
1
Николае Чеботари
ВР
23
Денис Русу
ВР
20
Ион Дрэган
ЦФ
20
Петру Рацу
ЦЗ
15
Ион Жардан
ЦЗ
13
Андрей Кожокарь
ЦП
11
Александр Суворов
ЦП
10
Виталий Дамашкан
ЦФ
14
Николай Милинчану
ЦФ
Главный тренер
Энгин Фират
18
Флорент Хасани
ЦФ
6
Анель Рашкай
ЦП
23
Бернард Бериша
ЛВ
12
Висар Бекай
ВР
1
Самир Уйкани
ВР
5
Ибрагим Дрешевич
ЦЗ
8
Бесар Халими
ЦП
21
Атдхе Нухиу
ЦФ
Главный тренер
Бернар Шалланд
Остались в запасе
1
Николае Чеботари
ВР
23
Денис Русу
ВР
20
Ион Дрэган
ЦФ
20
Петру Рацу
ЦЗ
15
Ион Жардан
ЦЗ
13
Андрей Кожокарь
ЦП
11
Александр Суворов
ЦП
10
Виталий Дамашкан
ЦФ
14
Николай Милинчану
ЦФ
Остались в запасе
18
Флорент Хасани
ЦФ
6
Анель Рашкай
ЦП
23
Бернард Бериша
ЛВ
12
Висар Бекай
ВР
1
Самир Уйкани
ВР
5
Ибрагим Дрешевич
ЦЗ
8
Бесар Халими
ЦП
21
Атдхе Нухиу
ЦФ
Главный тренер
Энгин Фират
Главный тренер
Бернар Шалланд
Статистика матча Молдова - Косово
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Молдова
Лига наций, 5 тур
Молдова
- : -
13.11.2026
Казахстан
Лига наций, 4 тур
Молдова
0 : 4
06.10.2026
Словакия
Лига наций, 3 тур
Казахстан
1 : 2
02.10.2026
Молдова
Лига наций, 2 тур
Молдова
1 : 1
29.09.2026
Фарерские острова
Лига наций, 1 тур
Словакия
2 : 0
26.09.2026
Молдова
Товарищеские матчи. Сборные
Армения
1 : 1
09.06.2026
Молдова
Косово
Лига наций, 5 тур
Косово
- : -
14.11.2026
Израиль
Лига наций, 4 тур
Косово
1 : 1
04.10.2026
Австрия
Лига наций, 3 тур
Израиль
0 : 0
01.10.2026
Косово
Лига наций, 2 тур
Австрия
3 : 1
27.09.2026
Косово
Лига наций, 1 тур
Косово
1 : 0
24.09.2026
Ирландия
Товарищеские матчи. Сборные
Косово
3 : 0
07.06.2026
Андорра
Информация о матче
Главный судья:
Кай Эрик Стеен
Стадион:
Эннио Тардини
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