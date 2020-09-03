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Расписание матчей
Словения - Греция
Словения - Греция: обзор матча 03 сентября 2020
Словения
03.09.2020, четверг, 21:45
, группа C3, 1 тур
0 : 0
Завершен
Греция
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Словения - Греция
Конец матча
Желтая карточка
М. Зайц
89'
87'
Замена
Г. Масурас
️️️️
П. Манталос
Желтая карточка
Я. Бийол
78'
Замена
Н. Коутер
️️️️
Я. Бийол
78'
77'
Желтая карточка
М. Бакакис
76'
Замена
Т. Фонтас
️️️️
В. Павлидис
Желтая карточка
М. Блажич
72'
Замена
М. Зайц
️️️️
Х. Вучкич
61'
Замена
С. Живец
️️️️
Р. Реп
52'
Второй тайм
Первый тайм
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Словения
1
Ян Облак
ВР
17
Миха Мевля
ЦЗ
6
Яка Бийол
ЦЗ
3
Юре Балковец
ЦЗ
4
Миха Блажич
ЦЗ
20
Петар Стоянович
ПЗ
8
Райко Реп
ЦП
20
Дамьян Богар
ЦП
22
Амедей Ветрих
ЦП
7
Харис Вучкич
АП
9
Андраж Шпорар
ЦФ
Греция
13
Василиос Баркас
ВР
22
Димитриос Яннулис
ЛЗ
2
Михалис Бакакис
ЦЗ
5
Димитриос Сиовас
ЦЗ
19
Стратос Сварнас
ЦЗ
22
Зека
ЦП
6
Димитрис Курбелис
ЦП
20
Петрос Манталос
ЦП
11
Тасос Бакасетас
АП
18
Димитриос Лимниос
ПВ
14
Вангелис Павлидис
ЦФ
Главный тренер
Джон ван'т Схип
Словения
12
Вид Белец
ВР
16
Матьяж Розман
ВР
13
Эрик Янжа
ЦЗ
23
Неманья Митрович
ЦЗ
3
Лука Крайнц
ЦЗ
2
Нейц Скубич
ЦЗ
14
Митя Лотрич
ЦП
5
Нино Коутер
ЦП
19
Саша Живец
ЦП
4
Деян Петрович
ЦП
24
Миха Зайц
ЦП
Греция
12
Александрос Пасхалакис
ВР
13
Сократис Диудис
ВР
22
Георгиос Кирьякопулос
ЛЗ
3
Константинос Стафилидис
ЛЗ
15
Лазарос Рота
ЦЗ
18
Яннис Михайлидис
ЦЗ
10
Христос Цолис
ЛВ
7
Георгиос Масурас
ЛВ
11
Тахиархис Фонтас
ЦП
5
Андреас Бухалакис
ЦП
10
Константинос Фортунис
АП
9
Эфтимиос Кулурис
ЦФ
3-2-3-1-1
1
Облак
6
Бийол
3
Балковец
4
Блажич
17
Мевля
20
Стоянович
8
Реп
20
Богар
22
Ветрих
7
Вучкич
9
Шпорар
4-3-2-1
13
Баркас
2
Бакакис
5
Сиовас
19
Сварнас
22
Яннулис
22
Зека
6
Курбелис
20
Манталос
18
Лимниос
11
Бакасетас
14
Павлидис
6
Бийол
5
Коутер
5
Коутер
6
Бийол
8
Реп
19
Живец
19
Живец
8
Реп
7
Вучкич
24
Зайц
24
Зайц
7
Вучкич
20
Манталос
7
Масурас
7
Масурас
20
Манталос
14
Павлидис
11
Фонтас
11
Фонтас
14
Павлидис
Остались в запасе
Словения
Греция
13
Эрик Янжа
ЦЗ
14
Митя Лотрич
ЦП
23
Неманья Митрович
ЦЗ
16
Матьяж Розман
ВР
12
Вид Белец
ВР
3
Лука Крайнц
ЦЗ
2
Нейц Скубич
ЦЗ
4
Деян Петрович
ЦП
10
Христос Цолис
ЛВ
15
Лазарос Рота
ЦЗ
12
Александрос Пасхалакис
ВР
13
Сократис Диудис
ВР
22
Георгиос Кирьякопулос
ЛЗ
3
Константинос Стафилидис
ЛЗ
18
Яннис Михайлидис
ЦЗ
5
Андреас Бухалакис
ЦП
10
Константинос Фортунис
АП
9
Эфтимиос Кулурис
ЦФ
Главный тренер
Джон ван'т Схип
Остались в запасе
13
Эрик Янжа
ЦЗ
14
Митя Лотрич
ЦП
23
Неманья Митрович
ЦЗ
16
Матьяж Розман
ВР
12
Вид Белец
ВР
3
Лука Крайнц
ЦЗ
2
Нейц Скубич
ЦЗ
4
Деян Петрович
ЦП
Остались в запасе
10
Христос Цолис
ЛВ
15
Лазарос Рота
ЦЗ
12
Александрос Пасхалакис
ВР
13
Сократис Диудис
ВР
22
Георгиос Кирьякопулос
ЛЗ
3
Константинос Стафилидис
ЛЗ
18
Яннис Михайлидис
ЦЗ
5
Андреас Бухалакис
ЦП
10
Константинос Фортунис
АП
9
Эфтимиос Кулурис
ЦФ
Главный тренер
Джон ван'т Схип
Статистика матча Словения - Греция
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Словения
Лига наций, 5 тур
Словения
- : -
13.11.2026
Швейцария
Лига наций, 4 тур
Шотландия
1 : 2
06.10.2026
Словения
Лига наций, 3 тур
Швейцария
2 : 1
03.10.2026
Словения
Лига наций, 2 тур
Словения
2 : 0
29.09.2026
Северная Македония
Лига наций, 1 тур
Словения
0 : 0
26.09.2026
Шотландия
Товарищеские матчи. Сборные
Хорватия
2 : 1
07.06.2026
Словения
Греция
Лига наций, 5 тур
Нидерланды
- : -
13.11.2026
Греция
Лига наций, 4 тур
Греция
0 : 0
04.10.2026
Германия
Лига наций, 3 тур
Греция
2 : 2
01.10.2026
Нидерланды
Лига наций, 2 тур
Германия
0 : 1
27.09.2026
Греция
Лига наций, 1 тур
Сербия
1 : 2
24.09.2026
Греция
Товарищеские матчи. Сборные
Греция
0 : 1
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