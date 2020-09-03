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Расписание матчей
Фарерские острова - Мальта
Фарерские острова - Мальта: обзор матча 03 сентября 2020
Фарерские острова
03.09.2020, четверг, 21:45
, группа D1, 1 тур
3 : 2
Завершен
Мальта
25'
К. Ольсен
87'
А. Ольсен
90'
Б. Хендрикссон
37'
Ю. Дегабриэле
73'
А. Агиус
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фарерские острова - Мальта
Конец матча
Желтая карточка
Й. Даниэльсен
90'
+2
ГОЛ! 3:2!
Б. Хендрикссон
90'
ГОЛ! 2:2!
А. Ольсен
87'
86'
Желтая карточка
К. Нвоко
85'
Замена
Р. Мускат
️️️️
С. Писани
Замена
П. Йоханнесен
️️️️
Й. Бьярталид
79'
79'
Замена
Т. Теума
️️️️
М. Гилламьер
73'
ГОЛ! 1:2!
А. Агиус
Пас отдал
Л. Гамбин
71'
Замена
П. Мбонг
️️️️
Ю. Дегабриэле
Замена
А. Ольсен
️️️️
К. Ольсен
71'
68'
Желтая карточка
М. Гилламьер
Замена
Д. Сойлу
️️️️
М. Ольсен
65'
Желтая карточка
С. Ватнхамар
51'
Второй тайм
37'
ГОЛ! 1:1!
Ю. Дегабриэле
Пас отдал
Л. Гамбин
ГОЛ! 1:0!
К. Ольсен
Пас отдал
С. Ватнхамар
25'
Первый тайм
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фарерские острова
1
Гуннар Нильсен
ВР
8
Хейни Ватнсдаль
ЦЗ
5
Сонни-Рагнар Наттестад
ЦЗ
2
Йоаннес Даниэльсен
ЦЗ
3
Вильорнур Давидсен
ЦЗ
6
Халлур Ханссон
ЦП
10
Мейнхард Ольсен
ЦП
8
Брандур Хендрикссон
ЦП
7
Йоаннес Бьярталид
ЦП
10
Солви Ватнхамар
ЦП
11
Клеминт Ольсен
ЦФ
Главный тренер
Хакан Эриксон
Мальта
1
Анри Бонелло
ВР
3
Райан Камензули
ЛЗ
22
Зак Мускат
ЦЗ
5
Андре Агиус
ЦЗ
4
Стив Борг
ЦЗ
7
Джозеф Мбонг
ПЗ
6
Мэттью Гилламьер
ОП
20
Люк Гамбин
ЦП
8
Стив Писани
ЦП
18
Юрген Дегабриэле
ЦФ
14
Кирьян Нвоко
ЦФ
Главный тренер
Девис Манджа
Фарерские острова
23
Тордур Томсен
ВР
12
Тейтур Гестссон
ВР
16
Гуннар Ватнхамар
ЛЗ
22
Хери Мор
ЦЗ
13
Даниэль Йохансен
ЦЗ
15
Одмар Фэре
ЦЗ
13
Якуп Бископсте Андреасен
ПЗ
20
Дан Сойлу
ЦП
21
Хедин Хансен
ЦП
17
Адриан Юстинуссен
ЦФ
21
Андреас Ольсен
ЦФ
10
Патрик Йоханнесен
ЦФ
Мальта
12
Андреас Велла
ВР
16
Джейк Галеа
ВР
13
Энрико Пепе
ЦЗ
2
Жан Борг
ЦЗ
21
Шон Димек
ЦП
23
Тристан Каруана
ЦП
14
Нил Табон
ЦП
10
Тедди Теума
ЦП
9
Джейк Грек
ЦП
11
Роуэн Мускат
ЦП
21
Хуан Корбалан
ЦФ
8
Пол Мбонг
ЦФ
4-5-1
1
Нильсен
8
Ватнсдаль
2
Даниэльсен
3
Давидсен
5
Наттестад
10
Ольсен
8
Хендрикссон
7
Бьярталид
10
Ватнхамар
6
Ханссон
11
Ольсен
3-3-2-2
1
Бонелло
22
Мускат
5
Агиус
4
Борг
7
Мбонг
6
Гилламьер
3
Камензули
20
Гамбин
8
Писани
14
Нвоко
18
Дегабриэле
10
Ольсен
20
Сойлу
20
Сойлу
10
Ольсен
11
Ольсен
21
Ольсен
21
Ольсен
11
Ольсен
7
Бьярталид
10
Йоханнесен
10
Йоханнесен
7
Бьярталид
6
Гилламьер
10
Теума
10
Теума
6
Гилламьер
18
Дегабриэле
8
Мбонг
8
Мбонг
18
Дегабриэле
8
Писани
11
Мускат
11
Мускат
8
Писани
Остались в запасе
Фарерские острова
Мальта
13
Якуп Бископсте Андреасен
ПЗ
22
Хери Мор
ЦЗ
16
Гуннар Ватнхамар
ЛЗ
17
Адриан Юстинуссен
ЦФ
21
Хедин Хансен
ЦП
13
Даниэль Йохансен
ЦЗ
23
Тордур Томсен
ВР
12
Тейтур Гестссон
ВР
15
Одмар Фэре
ЦЗ
Главный тренер
Хакан Эриксон
21
Шон Димек
ЦП
21
Хуан Корбалан
ЦФ
23
Тристан Каруана
ЦП
14
Нил Табон
ЦП
13
Энрико Пепе
ЦЗ
2
Жан Борг
ЦЗ
12
Андреас Велла
ВР
16
Джейк Галеа
ВР
9
Джейк Грек
ЦП
Главный тренер
Девис Манджа
Остались в запасе
13
Якуп Бископсте Андреасен
ПЗ
22
Хери Мор
ЦЗ
16
Гуннар Ватнхамар
ЛЗ
17
Адриан Юстинуссен
ЦФ
21
Хедин Хансен
ЦП
13
Даниэль Йохансен
ЦЗ
23
Тордур Томсен
ВР
12
Тейтур Гестссон
ВР
15
Одмар Фэре
ЦЗ
Остались в запасе
21
Шон Димек
ЦП
21
Хуан Корбалан
ЦФ
23
Тристан Каруана
ЦП
14
Нил Табон
ЦП
13
Энрико Пепе
ЦЗ
2
Жан Борг
ЦЗ
12
Андреас Велла
ВР
16
Джейк Галеа
ВР
9
Джейк Грек
ЦП
Главный тренер
Хакан Эриксон
Главный тренер
Девис Манджа
Статистика матча Фарерские острова - Мальта
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Фарерские острова
Лига наций, 5 тур
Словакия
- : -
13.11.2026
Фарерские острова
Лига наций, 4 тур
Казахстан
2 : 2
06.10.2026
Фарерские острова
Лига наций, 3 тур
Фарерские острова
1 : 1
02.10.2026
Словакия
Лига наций, 2 тур
Молдова
1 : 1
29.09.2026
Фарерские острова
Лига наций, 1 тур
Фарерские острова
1 : 1
26.09.2026
Казахстан
Товарищеские матчи. Сборные
Сан-Марино
1 : 2
28.03.2026
Фарерские острова
Мальта
Товарищеские матчи. Сборные
Мальта
- : -
12.11.2026
Эсватини
Лига наций, 4 тур
Мальта
1 : 0
04.10.2026
Андорра
Лига наций, 3 тур
Мальта
1 : 1
01.10.2026
Гибралтар
Товарищеские матчи. Сборные
Мальта
2 : 0
27.09.2026
Лихтенштейн
Лига наций, 1 тур
Андорра
1 : 2
24.09.2026
Мальта
Товарищеские матчи. Сборные
Азербайджан
0 : 2
05.06.2026
Мальта
Информация о матче
Главный судья:
Адам Фаркаш
Стадион:
Торсвеллур
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