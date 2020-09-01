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    «Все выплакал, все эмоции потратил». Алексей Миранчук перед уходом в «Аталанту» обратился к фанатам «Локомотива»

    Полузащитник Алексей Миранчук обратился к болельщикам «Локомотива». Видео речи игрока доступно ниже.

    «Все эмоции потратил. Приехал на базу забрать вещи. Уже поспокойнее. Я не такой человек, который поддается эмоциям. Я умею контролировать их. Однако оказалось, я тоже человек, меня тоже может пробить.

    Пора двигаться дальше. Я уверен, здесь остался со всеми в хороших отношениях. С фанатами, ребятами, с персоналом. Со всеми. Порой даже сплю плохо. Очень много мыслей, которые надо как-то решать. Приходится себя успокаивать.

    Вроде готов, но надо уже, чтобы все быстрее началось, погрузиться в работу. Хочу сказать огромное спасибо болельщикам, что всегда были рядом», – сказал Миранчук.

    • Игрок переходит в «Аталанту».
    • Миранчук попрощался с болельщиками «Локомотива» после матча с «Зенитом» (0:0).
    • Он провел за команду 228 матчей, забив 43 гола и сделав 45 ассистов.

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    Источник: твиттер «Локомотива»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1003

      Валерий2705 20 минут назад

      Обратись к болелам сраптака, у них слёз на пару морей хватит. А вообще удачи, интересно на тебя Аталанта посмотреть, хочется что бы заиграл.

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      Рейтинг: +18091

      DOCTOR PENALTY 21 минуту назад

      Успехов тебе, Алексей! Всё будет хорошо!

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      Рейтинг: +214

      Саладин 1 час назад

      Лёха, спасибо, за всё!!! И удачи в Италии!!!

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