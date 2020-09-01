«Все выплакал, все эмоции потратил». Алексей Миранчук перед уходом в «Аталанту» обратился к фанатам «Локомотива»

Обратись к болелам сраптака, у них слёз на пару морей хватит. А вообще удачи, интересно на тебя Аталанта посмотреть, хочется что бы заиграл.
Полузащитник Алексей Миранчук обратился к болельщикам «Локомотива». Видео речи игрока доступно ниже.
«Все эмоции потратил. Приехал на базу забрать вещи. Уже поспокойнее. Я не такой человек, который поддается эмоциям. Я умею контролировать их. Однако оказалось, я тоже человек, меня тоже может пробить.
Пора двигаться дальше. Я уверен, здесь остался со всеми в хороших отношениях. С фанатами, ребятами, с персоналом. Со всеми. Порой даже сплю плохо. Очень много мыслей, которые надо как-то решать. Приходится себя успокаивать.
Вроде готов, но надо уже, чтобы все быстрее началось, погрузиться в работу. Хочу сказать огромное спасибо болельщикам, что всегда были рядом», – сказал Миранчук.
- Игрок переходит в «Аталанту».
- Миранчук попрощался с болельщиками «Локомотива» после матча с «Зенитом» (0:0).
- Он провел за команду 228 матчей, забив 43 гола и сделав 45 ассистов.
Обращение Лeши Миранчука к болельщикам «Локомотива» pic.twitter.com/qgPxXrdffr— «Локомотив» (@fclokomotiv) September 1, 2020