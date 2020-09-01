«Все выплакал, все эмоции потратил». Алексей Миранчук перед уходом в «Аталанту» обратился к фанатам «Локомотива»

Полузащитник Алексей Миранчук обратился к болельщикам «Локомотива». Видео речи игрока доступно ниже.

«Все эмоции потратил. Приехал на базу забрать вещи. Уже поспокойнее. Я не такой человек, который поддается эмоциям. Я умею контролировать их. Однако оказалось, я тоже человек, меня тоже может пробить.

Пора двигаться дальше. Я уверен, здесь остался со всеми в хороших отношениях. С фанатами, ребятами, с персоналом. Со всеми. Порой даже сплю плохо. Очень много мыслей, которые надо как-то решать. Приходится себя успокаивать.

Вроде готов, но надо уже, чтобы все быстрее началось, погрузиться в работу. Хочу сказать огромное спасибо болельщикам, что всегда были рядом», – сказал Миранчук.

Игрок переходит в «Аталанту».

Миранчук попрощался с болельщиками «Локомотива» после матча с «Зенитом» (0:0).

Он провел за команду 228 матчей, забив 43 гола и сделав 45 ассистов.