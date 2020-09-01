Белорусскому комментатору Татуру дали 6 суток за участие в митинге

В Белоруссии состоялся суд над спортивным комментатором Владиславом Татуром, сообщает By.tribuna.com. По итогам заседания его приговорили к 6 суткам ареста.

Судья посчитал, что комментатор не сможет оплатить штраф, так как является безработным. Татур ранее уволился с канала «Беларусь 5».