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    Белорусскому комментатору Татуру дали 6 суток за участие в митинге

    В Белоруссии состоялся суд над спортивным комментатором Владиславом Татуром, сообщает By.tribuna.com. По итогам заседания его приговорили к 6 суткам ареста.

    Судья посчитал, что комментатор не сможет оплатить штраф, так как является безработным. Татур ранее уволился с канала «Беларусь 5».

    • 31 августа тренер вратарей белорусского клуба «Крумкачи» Александр Белинский рассказал о задержании и избиении футболистов Сергея Козеки и Павла Рассолько в день «Марша мира и независимости».
    • 30 августа в центре Минска протестующие вышли на «Марш мира и независимости».
    • Татур был задержан во время «Марша».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: By.tribuna.com

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    Сегодня, 15:47
    Комментарии1
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      Рейтинг: +559

      _MATRIX_ 2 часа назад

      Очередной змагарский идиот. А здешняя редакция - сборище либерастических подпевал, которые активно поддерживали майдаун в хохлостане в 2014-м, и вместе с бандерлогами скакали от "счастья".

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