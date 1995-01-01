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    Наумов – о 8-м месте «Локомотива»: «Думаю, Николича уйдут зимой, а там недалеко и Кикнадзе»

    Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал турнирное положение «Локомотива», который занимает 8-е место в таблице РПЛ после 6 туров.

    «Это положение меня не удивило. Я уже говорил и могу повторить еще раз: то, что наделали Кикнадзе и Мещеряков со своими людьми, это не лезет ни в какие ворота. Легко сломать то, что создано, наладить потом – очень сложно. Не хочу и не буду говорить, что Юрий Семин ушел и все развалилось. Однако то, как ушли Семина, отрицательно повлияло на всю команду, и продолжит влиять в дальнейшем.

    Что касается Марко Николича, то у него не получится в «Локомотиве». Не потому, что он плохой тренер. Я не знаю, какой он специалист. Может быть, даже хороший. Но не получится у него, потому что он попал в такую ситуацию. Во-первых, ломать игру некогда, потому что ты находишься в условиях жесткого календаря. Во-вторых, тебе никто не даст на это время, потому что ты должен дать результат. В третьих – давление болельщиков, которые давят на руководство, а отражается это на главном тренере. В связи с этим, думаю, Николича уйдут зимой, а там недалеко и Кикнадзе», – сказал Наумов.

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    Источник: Sportbox

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    Сегодня, 15:34
    Комментарии1
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      Рейтинг: +18070

      DOCTOR PENALTY 8 минут назад

      Неужели обязательно надо ждать пока придут морозы???

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