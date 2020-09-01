Евсеев: «У меня есть дверь в «Спартаке» и «Локомотиве» – я им много лет отдал»

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев высказался относительно своего возможного назначения в «Спартак» или «Локомотив».

«Да, у меня есть дверь в «Спартаке» и в «Локомотиве» – я им много лет отдал. Поэтому такие разговоры и ходят. Такое слушаешь, читаешь, но когда это наступит, тогда наступит. Если я буду работать плохо, меня никто ждать не будет. Нужно поддерживать свой уровень, учиться и брать все новое.

Я понимаю, что выше головы в «Уфе» прыгнуть тяжело. Мы попытались в том году, но чуть-чуть не получилось. Сейчас нужно на землю опуститься и ходить по земле ногами», — прокомментировал Евсеев.