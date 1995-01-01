Евсеев: «У меня есть дверь в «Спартаке» и «Локомотиве» – я им много лет отдал»

В.Евсеев, дверь-то у тебя есть, но она пока заперта и ключ не у тебя.
Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев высказался относительно своего возможного назначения в «Спартак» или «Локомотив».
«Да, у меня есть дверь в «Спартаке» и в «Локомотиве» – я им много лет отдал. Поэтому такие разговоры и ходят. Такое слушаешь, читаешь, но когда это наступит, тогда наступит. Если я буду работать плохо, меня никто ждать не будет. Нужно поддерживать свой уровень, учиться и брать все новое.
Я понимаю, что выше головы в «Уфе» прыгнуть тяжело. Мы попытались в том году, но чуть-чуть не получилось. Сейчас нужно на землю опуститься и ходить по земле ногами», — прокомментировал Евсеев.
- Будучи игроком Евсеев выступал за «Спартак» с 1993 по 1999 годы, за «Локомотив» – в 2000-2006 годах.
- По итогам шести туров «Уфа» занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ.