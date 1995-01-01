Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: реальный заголовок желтой прессы или выдумка?
    Тест: реальный заголовок желтой прессы или выдумка?
    2 Тест: найдите клуб на карте России
    Тест: найдите клуб на карте России
    3 Тест: где сейчас крутые легионеры РФПЛ?
    Тест: где сейчас крутые легионеры РФПЛ?

    «СЭ»: топ-клубы РПЛ хотят изменить лимит на легионеров

    С сезона-2021/22 лимит на легионеров в российской Премьер-лиге может снова измениться.

    По информации «СЭ», некоторые топ-клубы РПЛ недовольны действующими правилами и намерены их изменить.

    Предлагается смягчить ограничения так: не более 12 иностранцев в заявке и максимум семь легионеров на поле.

    На реформе лимита настаивают команды, участвующие в еврокубках, которые хотят усилиться качественными футболистами.

    При этом остальные клубы выступают против изменений, поскольку комплектовали составы под схему «8+17».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:49
    Комментарии20
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3366

      playsh 19 минут назад

      А вы,друзья,как не садитесь,всё в футболисты не годитесь.Какая это попытка "оживить" отечественный футбол,кто-нибудь помнит?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13

      Грусть на Неве 48 минут назад

      Не может мой клуб своих футболистов воспитать, приходится латиносов закупать из бюджета госкомпании.
      Очень грустно.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7947

      alarm 52 минуты назад

      косорылые против, потому что их нет в еврокубках, ахах! какой позор!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6353

      ivany4 1 час назад

      Лимит смягчили до схемы 8+17, для чего?
      В интересах сборной!
      Песня старая. Лучше меньше да лучше. Иностранцы должны быть классные, на уровне сборных. И так далее, вагон с прицепом.
      Вот настали игры сборной. Посмотрим сколько появилось новых. Или опять будут те, которые в чемпионате еле ноги таскают, с таким календарем?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +947

      моэм 1 час назад

      Легионер интересен прежде всего тем , что на сделке с легионером можно "навариться" … на наших то столько не накрутишь...поэтому больше легов - больше сделок , больше бабла...игровой момент интересен частично и он на втором плане...Бабло - вот суть РПЛ.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4496

      maior-60 1 час назад

      Лимит - тормоз развития нашего футбола. Давно пора отменить.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +299

      Вальдемар IV 1 час назад

      клуб с 7 места тоже топ

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13452

      slavutiq70 2 часа назад

      То им больше легов надо то меньше,,,чего хотят,,,без бутылки не понять,,,,,

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1749

      _Marqella_ 2 часа назад

      Где то была информация , что в Аталанте в прошедшем сезоне нет ни одного гола из 98 забитых итальянцем...о чём это говорит??

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1628

      FENIX-SL > _Marqella_ 2 часа назад

      о классной игре что показывает эта команда

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +110

      Rainbringer > _Marqella_ 1 час назад

      В 2010-ом Интер выиграл Скудетто и ЛЧ, при этом в финале ЛЧ в составе не было ни одного итальянца на поле. И это вовсе не мешало Италии в те времена иметь одну из сильнейших сборных в Европе и Мире (взяли ЧМ-2006, например). Так что твой пример не показателен. Легионеры усиливают конкуренцию, что заставляет паспортистов хоть как-то прогрессировать, и вторые начинают реально играть в футбол, а не попадают в состав из-за паспорта и завышенных зарплат.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10888

      KLIM777 2 часа назад

      Полностью согласен. Сколько можно уже издеваться над легионерами.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98849
    #2
    zigbert
    78865
    #3
    Рубик Докоян
    77178
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru