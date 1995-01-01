«СЭ»: топ-клубы РПЛ хотят изменить лимит на легионеров

А вы,друзья,как не садитесь,всё в футболисты не годитесь.Какая это попытка "оживить" отечественный футбол,кто-нибудь помнит?
С сезона-2021/22 лимит на легионеров в российской Премьер-лиге может снова измениться.
По информации «СЭ», некоторые топ-клубы РПЛ недовольны действующими правилами и намерены их изменить.
Предлагается смягчить ограничения так: не более 12 иностранцев в заявке и максимум семь легионеров на поле.
На реформе лимита настаивают команды, участвующие в еврокубках, которые хотят усилиться качественными футболистами.
При этом остальные клубы выступают против изменений, поскольку комплектовали составы под схему «8+17».