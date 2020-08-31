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«СЭ»: топ-клубы РПЛ хотят изменить лимит на легионеров

31 августа 2020, 20:49
21

С сезона-2021/22 лимит на легионеров в российской Премьер-лиге может снова измениться.

По информации «СЭ», некоторые топ-клубы РПЛ недовольны действующими правилами и намерены их изменить.

Предлагается смягчить ограничения так: не более 12 иностранцев в заявке и максимум семь легионеров на поле.

На реформе лимита настаивают команды, участвующие в еврокубках, которые хотят усилиться качественными футболистами.

При этом остальные клубы выступают против изменений, поскольку комплектовали составы под схему «8+17».

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига
Комментарии (21)
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JTherry
1598898890
когда голосовали за "8+17", о чем думали? наверное, что к ЛЧ поменяем, а что же не поменять - РПЛ ведь лига приколов с супер "эффективными менеджерами", вроде Дюкоффа и Алаева с Митрофановым)) выкормыши Миллера, который в этом году уронил полугодовую прибыль «Газпрома» в 25 раз – с 836,5 млрд рублей в 2019 до 32,9 млрд в 2020... в условиях пандемии практически все отрасли показали падение, но Миллеру даже на фоне самых убыточных удалось «блеснуть» управленческой результативностью))) проиграл войну СПГ, но вложился в убыточные проекты, вроде «Силы Сибири-2» и «Зениты» с 1 по 3-й...
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Рубинище
1598899298
Его отменять совсем, а не менять надо. Если у Зенита ещё пару легов в лазорет ляжет начнут менять на след день и все медиа начнут доказывать какое это благо
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_Marqella_
1598899524
Где то была информация , что в Аталанте в прошедшем сезоне нет ни одного гола из 98 забитых итальянцем...о чём это говорит??
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Вальдемар IV
1598900231
клуб с 7 места тоже топ
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maior-60
1598901695
Лимит - тормоз развития нашего футбола. Давно пора отменить.
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моэм
1598902455
Легионер интересен прежде всего тем , что на сделке с легионером можно "навариться" … на наших то столько не накрутишь...поэтому больше легов - больше сделок , больше бабла...игровой момент интересен частично и он на втором плане...Бабло - вот суть РПЛ.
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ivany4
1598902631
Лимит смягчили до схемы 8+17, для чего? В интересах сборной! Песня старая. Лучше меньше да лучше. Иностранцы должны быть классные, на уровне сборных. И так далее, вагон с прицепом. Вот настали игры сборной. Посмотрим сколько появилось новых. Или опять будут те, которые в чемпионате еле ноги таскают, с таким календарем?
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Грусть на Неве
1598904341
Не может мой клуб своих футболистов воспитать, приходится латиносов закупать из бюджета госкомпании. Очень грустно.
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Hektor 84
1598913110
Больные на голову
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vladimir-7
1598937672
Ну и измените правила: 12 иностранцев в заявке и 7-8 легионеров на поле, а кто не хочет может вообще не иметь ни одного легионера.
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