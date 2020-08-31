«СЭ»: топ-клубы РПЛ хотят изменить лимит на легионеров

С сезона-2021/22 лимит на легионеров в российской Премьер-лиге может снова измениться.

По информации «СЭ», некоторые топ-клубы РПЛ недовольны действующими правилами и намерены их изменить.

Предлагается смягчить ограничения так: не более 12 иностранцев в заявке и максимум семь легионеров на поле.

На реформе лимита настаивают команды, участвующие в еврокубках, которые хотят усилиться качественными футболистами.

При этом остальные клубы выступают против изменений, поскольку комплектовали составы под схему «8+17».