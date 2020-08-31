78.ru: возбуждено уголовное дело по факту нападения на фанатов «Зенита» в Москве

После нападения неизвестных на болельщиков «Зенита» в Москве возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство», сообщает 78.ru.

После матча шестого тура РПЛ между «Локомотивом» и «Зенитом» (0:0) в кафе на улице Халтуринской произошла драка, предположительно, между фанатами двух команд.