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    78.ru: возбуждено уголовное дело по факту нападения на фанатов «Зенита» в Москве

    После нападения неизвестных на болельщиков «Зенита» в Москве возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство», сообщает 78.ru.

    После матча шестого тура РПЛ между «Локомотивом» и «Зенитом» (0:0) в кафе на улице Халтуринской произошла драка, предположительно, между фанатами двух команд.

    • Как сообщает Baza, в заведении сидели болельщики «Зенита», их атаковали около 20 человек.
    • Никто из пострадавших, кроме владельца кафе, в полицию не обратился. Фанаты «Зенита» сказали, что никакого вреда им не причинили и уехали из кафе даже не дожидаясь врачей.

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    Источник: 78.ru

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    Сегодня, 13:13
    Комментарии3
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      Рейтинг: +467

      Спартак гуно знают все 29 минут назад

      Представляю, я кушаю и ко мне приходят в кафе недолюди и начинают драку.
      Я бы их на нож посадил. ШАНТРОПА НЕДОРЕЗАННАЯ!!!

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      Рейтинг: -251

      зинет недоклуб 1 час назад

      по любому питушки аларм и борат были хаххахахахах

      0
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      Рейтинг: +140

      Закат ЕдРа 1 час назад

      Сейчас еще заводящих понимаем в Локо, если они есть!!!!

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