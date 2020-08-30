Сборная России вшестером начала тренировочный день

Идет второй день сбора главной команды России. Команда тренируется в составе шести человек. Фото доступно ниже.

На поле работают Федор Кудряшов, Роман Нойштедтер, Далер Кузяев и спартаковцы: Роман Зобнин, Зелимхан Бакаев и Георгий Джикия.

3 сентября россияне сыграют в Москве с Сербией.

Сборная России не выступает с ноября.

Остальные сборники продолжат приезжать в Новогорск сегодня, 30 августа.

Тренировка @TeamRussia в Новогорске начинается!Сегодня в занятии примут участие шесть футболистов: Нойштедтер, Зобнин, Джикия, Кузяев, Кудряшов и Бакаев pic.twitter.com/iiaNqFBnEi — Сборная России (@TeamRussia) August 30, 2020