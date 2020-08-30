Сборная России вшестером начала тренировочный день

Идет второй день сбора главной команды России. Команда тренируется в составе шести человек. Фото доступно ниже.
На поле работают Федор Кудряшов, Роман Нойштедтер, Далер Кузяев и спартаковцы: Роман Зобнин, Зелимхан Бакаев и Георгий Джикия.
- 3 сентября россияне сыграют в Москве с Сербией.
- Сборная России не выступает с ноября.
- Остальные сборники продолжат приезжать в Новогорск сегодня, 30 августа.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Источник: твиттер сборной России