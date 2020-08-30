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    Сборная России вшестером начала тренировочный день

    Идет второй день сбора главной команды России. Команда тренируется в составе шести человек. Фото доступно ниже.

    На поле работают Федор Кудряшов, Роман Нойштедтер, Далер Кузяев и спартаковцы: Роман Зобнин, Зелимхан Бакаев и Георгий Джикия.

    • 3 сентября россияне сыграют в Москве с Сербией.
    • Сборная России не выступает с ноября.
    • Остальные сборники продолжат приезжать в Новогорск сегодня, 30 августа.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер сборной России

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