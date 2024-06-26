В «Спартаке» прокомментировали уход Слишковича

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев высказался об уходе из команды Владимира Слишковича, который исполнял обязанности главного тренера в конце прошлого сезона.

– Почему команду покинул Владимир Слишкович? Было заявлено о том, что он останется в штабе нового главного тренера. Он хотел быть главным тренером, попросил более высокую зарплату?

– Вообще не в деньгах был вопрос. Мы хотели, чтобы он остался, предложили остаться. Сначала Владимир вроде бы согласился, а потом сказал, что хочет поработать главным тренером. Мы не стали чинить препятствий. Договорились, что еще увидимся.

– То есть это его желание?

– Да.