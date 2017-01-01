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    Газизов: «Сыграет ли Кокорин с ЦСКА? Давайте подождем»

    Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов ответил на вопрос о сроках восстановления нападающего Александра Кокорина. У него проблемы с мышцами.

    «Сыграет ли Кокорин с ЦСКА? Давайте подождем. Во-первых, состав назначает главный тренер. Все идет нормально. Форвард уже работает в общей группе», – сказал функционер.

    • Сам игрок надеется вернуться после паузы на матчи сборных.
    • Первый матч «Спартака» после паузы состоится 13 сентября. Соперник – ЦСКА.
    • Кокорин до сих пор не дебютировал за московскую команду из-за травмы.

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    Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»

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    Сегодня, 10:15
    Комментарии2
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      Рейтинг: +18053

      DOCTOR PENALTY 41 минуту назад

      "Обещанного три года ждут..." До встречи в 23 году.)

      0
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      Рейтинг: +921

      Январь 59 1 час назад

      Со стороны складывается впечатление, что Спартаку позвонили сверху, и предупредили, что с Кокорина опала не снята. Ну не верится , что Саша травмировался.

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