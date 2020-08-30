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Газизов: «Сыграет ли Кокорин с ЦСКА? Давайте подождем»

30 августа 2020, 10:15
7

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов ответил на вопрос о сроках восстановления нападающего Александра Кокорина. У него проблемы с мышцами.

«Сыграет ли Кокорин с ЦСКА? Давайте подождем. Во-первых, состав назначает главный тренер. Все идет нормально. Форвард уже работает в общей группе», – сказал функционер.

  • Сам игрок надеется вернуться после паузы на матчи сборных.
  • Первый матч «Спартака» после паузы состоится 13 сентября. Соперник – ЦСКА.
  • Кокорин до сих пор не дебютировал за московскую команду из-за травмы.

Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»
Россия. Премьер-лига Спартак ЦСКА Кокорин Александр Газизов Шамиль
Комментарии (7)
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Январь 59
1598772531
Со стороны складывается впечатление, что Спартаку позвонили сверху, и предупредили, что с Кокорина опала не снята. Ну не верится , что Саша травмировался.
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DOCTOR PENALTY
1598774058
"Обещанного три года ждут..." До встречи в 23 году.)
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Dr.Metal
1598777104
Да там уже поинтереснее Кокорина игрок раскрылся
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Синитсосит
1598779272
да нахрен он нужен
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JTherry
1598781700
мне кажется, что Кокорин сыграет 13 сентября, уж больно дата "симпатичная")) и соперник - лучше не придумаешь!
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zigbert
1598817384
Можно будет выпускать в конце матча. На всю игру нечего рисковать.
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