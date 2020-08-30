Газизов: «Сыграет ли Кокорин с ЦСКА? Давайте подождем»

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов ответил на вопрос о сроках восстановления нападающего Александра Кокорина. У него проблемы с мышцами.

«Сыграет ли Кокорин с ЦСКА? Давайте подождем. Во-первых, состав назначает главный тренер. Все идет нормально. Форвард уже работает в общей группе», – сказал функционер.