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  • Федун: «Приятно, что мы сегодня лидируем. Давайте радоваться моменту»

Федун: «Приятно, что мы сегодня лидируем. Давайте радоваться моменту»

29 августа 2020, 20:48
23

Владелец «Спартака» Леонид Федун подвел итог матча шестого тура РПЛ против «Арсенала» (2:1). Москвичи по ходу встречи уступали.

«Очень приятно, что мы сегодня на первом месте.

Травма Гуса Тиля – просто какое-то несчастье. Очень обидно. Подвернул голеностоп.

Давайте радоваться моменту», – сказал Федун на пути от стадиона до автомобиля.

  • «Спартак» будет первым как минимум до завтра, 30 августа.
  • Федун на этой неделе вернулся из отпуска.
  • В следующем туре «Спартак» сыграет с ЦСКА.

Источник: телеграм-канал Вячеслава Короткина
Россия. Премьер-лига Спартак Федун Леонид
Комментарии (23)
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порт
1598723630
Главное слово- МОМЕНТУ.
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vinsent
1598724087
***** ты ***** федун
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ilichkadr
1598724232
Сегодня ночь у Лёни пройдёт спокойно..............
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Tsigan
1598724246
А про судей молчок.
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1922 СПАРТАК 1922
1598724608
Моментом то можно радоваться,но игры то особой не было,судьи конечно напортачили.
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Алексей новый
1598724921
Сниматься с Чемпионата не собирается? Судьи же не за что удалил и помог Спартаку! Или снимается Федун когда судьи не помогают выиграть?
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порт
1598727592
Спроси сейчас у мазутного про судейство, наверняка скажет что судейство он не комментирует.
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Кронштадт65
1598730970
похоже скулёж федуна дошёл куда надо. становится всё противнее смотреть. спортивная составляющая отпала напрочь.
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Ганнибал Лектор
1598732612
Радоваться? То есть норм судейство теперь? После истерик и угроз? Теперь хорошо судят, все нравится, все по правилам?
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derrik2000
1598733005
Радоваться буду, долго радоваться. Но после последнего тура чемпионата. Если, конечно, будет повод для этой радости.
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