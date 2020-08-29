Федун: «Приятно, что мы сегодня лидируем. Давайте радоваться моменту»

Владелец «Спартака» Леонид Федун подвел итог матча шестого тура РПЛ против «Арсенала» (2:1). Москвичи по ходу встречи уступали.

«Очень приятно, что мы сегодня на первом месте.

Травма Гуса Тиля – просто какое-то несчастье. Очень обидно. Подвернул голеностоп.

Давайте радоваться моменту», – сказал Федун на пути от стадиона до автомобиля.