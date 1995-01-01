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    Федун: «Приятно, что мы сегодня лидируем. Давайте радоваться моменту»

    Владелец «Спартака» Леонид Федун подвел итог матча шестого тура РПЛ против «Арсенала» (2:1). Москвичи по ходу встречи уступали.

    «Очень приятно, что мы сегодня на первом месте.

    Травма Гуса Тиля – просто какое-то несчастье. Очень обидно. Подвернул голеностоп.

    Давайте радоваться моменту», – сказал Федун на пути от стадиона до автомобиля.

    • «Спартак» будет первым как минимум до завтра, 30 августа.
    • Федун на этой неделе вернулся из отпуска.
    • В следующем туре «Спартак» сыграет с ЦСКА.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: телеграм-канал Вячеслава Короткина

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    Комментарии11
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      Рейтинг: +306

      Урия Гип 2 17 минут назад

      Будет что вспомнить.

      1
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      Рейтинг: +3857

      Томик 19 минут назад

      Жду итога завтрашних матчей. Возможно момент будет ещё интересней.

      0
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      Рейтинг: +207

      Алексей новый 37 минут назад

      Сниматься с Чемпионата не собирается? Судьи же не за что удалил и помог Спартаку! Или снимается Федун когда судьи не помогают выиграть?

      4
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      Рейтинг: +120

      vinsent 37 минут назад

      jebi se ti ***** федун(хорватский)

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +60

      1922 СПАРТАК 1922 42 минуты назад

      Моментом то можно радоваться,но игры то особой не было,судьи конечно напортачили.

      1
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      Рейтинг: +2266

      Semenycch 46 минут назад

      Мда, какая же Свинья этот Федун! Скот, а почему сегодня ты не визжал о снятии Спартака с чемпионата? Или о пожизненном отлучении рефери от футбола? Совесть свиньям не присуща?

      5
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      Рейтинг: +1205

      Tsigan 48 минут назад

      А про судей молчок.

      2
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      Рейтинг: +8426

      ilichkadr 48 минут назад

      Сегодня ночь у Лёни пройдёт спокойно..............

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      Рейтинг: +120

      vinsent 51 минуту назад

      ***** ты ***** федун

      3
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      Рейтинг: +207

      Алексей новый > vinsent 35 минут назад

      не понимаю как можно болеть за Спартак когда оно владеет Спартаком!

      1
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      Рейтинг: +4595

      порт 59 минут назад

      Главное слово- МОМЕНТУ.

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