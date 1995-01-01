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    Журналист Скира: «Аталанта» заплатит за Миранчука 15 миллионов и заключит с ним контракт до 2025 года

    Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук продолжит карьеру в «Аталанте», утверждает журналист Николо Скира.

    По его информации, сумма трансфера составит 15 миллионов евро.

    Бергамский клуб подпишет с 24-летним россиянином контракт, рассчитанный на пять сезонов.

    • Миранчук – воспитанник «Локо».
    • За основную команду провел 228 матчей, забил 43 гола и сделал 45 ассистов.
    • Рыночная стоимость игрока – 18 миллионов евро.

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    Источник: Твиттер Николо Скиры

    Бывший журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (93,7 тысячи подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.

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    Сегодня, 18:43
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2246

      Semenycch 50 минут назад

      Приветствую этот переход! Лучшим Российским игрокам нужно играть в серьезных европейских клубах из сильных чемпионатов. Итальянское первенство гораздо сильнее Российского. Ну а Локо придется искать нового футболиста на место плеймейкераю.

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