Журналист Скира: «Аталанта» заплатит за Миранчука 15 миллионов и заключит с ним контракт до 2025 года

Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук продолжит карьеру в «Аталанте», утверждает журналист Николо Скира.
По его информации, сумма трансфера составит 15 миллионов евро.
Бергамский клуб подпишет с 24-летним россиянином контракт, рассчитанный на пять сезонов.
- Миранчук – воспитанник «Локо».
- За основную команду провел 228 матчей, забил 43 гола и сделал 45 ассистов.
- Рыночная стоимость игрока – 18 миллионов евро.
Источник: Твиттер Николо Скиры
Бывший журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (93,7 тысячи подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.