Журналист Скира: «Аталанта» заплатит за Миранчука 15 миллионов и заключит с ним контракт до 2025 года

Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук продолжит карьеру в «Аталанте», утверждает журналист Николо Скира.

По его информации, сумма трансфера составит 15 миллионов евро.

Бергамский клуб подпишет с 24-летним россиянином контракт, рассчитанный на пять сезонов.