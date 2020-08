«Челси» объявил о заключении контракта с центральным защитником Тиаго Силвой.

Бразилец заключил с новым клубом однолетний контракт с опцией продления ещe на один год.

35-летний футболист перешел в «Челси» в качестве свободного агента в связи с истечением срока контракта с «ПСЖ».

Ранее сообщалось, что Силва будет зарабатывать в Лондоне 10 миллионов евро в год.

Done deal! Welcome to Chelsea, @TSilva3! #OhhThiagoSilva