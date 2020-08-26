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    Главные новости дня. ЦСКА договорился о переходе игрока «Херенвена» Эджуке, перед «Динамо» поставили три цели на сезон

    Тренер «Ротора» Хацкевич – о пенальти в пользу «Спартака»: «Соболев так нырял, что ему надо дать «Оскар» за артистизм».

    Журналист Агилар: Месси общался с Гвардиолой на тему перехода в «Манчестер Сити».

    Рейна прибыл в Рим, чтобы подписать контракт с «Лацио».

    Перед Новиковым в «Динамо» поставлены три цели: попадание в группу ЛЕ, выход в финал Кубка и место в еврокубковой зоне.

    Leeuwarder Courant: ЦСКА договорился с «Херенвеном» о трансфере Эджуке.

    «СЭ»: «Зенит» предложил за Осипенко 5 миллионов, «Ростов» хочет от 12 до 15.

    ESPN: «Сити» хочет предложить Месси контракт с пунктом о переходе в «Нью-Йорк Сити».

    Бистрович заинтересовал два клуба Бундеслиги, ЦСКА готов продать игрока.

    «Манчестер Юнайтед» вступил в переговоры по Месси.

    «Челси» объявил о трансфере Чилвела.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    26.08.2020 23:25
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