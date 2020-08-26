Главные новости дня. ЦСКА договорился о переходе игрока «Херенвена» Эджуке, перед «Динамо» поставили три цели на сезон

Тренер «Ротора» Хацкевич – о пенальти в пользу «Спартака»: «Соболев так нырял, что ему надо дать «Оскар» за артистизм».

Журналист Агилар: Месси общался с Гвардиолой на тему перехода в «Манчестер Сити».

Рейна прибыл в Рим, чтобы подписать контракт с «Лацио».

Перед Новиковым в «Динамо» поставлены три цели: попадание в группу ЛЕ, выход в финал Кубка и место в еврокубковой зоне.

Leeuwarder Courant: ЦСКА договорился с «Херенвеном» о трансфере Эджуке.

«СЭ»: «Зенит» предложил за Осипенко 5 миллионов, «Ростов» хочет от 12 до 15.

ESPN: «Сити» хочет предложить Месси контракт с пунктом о переходе в «Нью-Йорк Сити».

Бистрович заинтересовал два клуба Бундеслиги, ЦСКА готов продать игрока.

«Манчестер Юнайтед» вступил в переговоры по Месси.

«Челси» объявил о трансфере Чилвела.