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    Рейна прибыл в Рим, чтобы подписать контракт с «Лацио»

    Вратарь «Милана» Пепе Рейна близок к переходу в «Лацио».

    37-летний испанец прилетел в Рим для прохождения медосмотра.

    Официальный твиттер римлян опубликовал фото голкипера из аэропорта.

    Медосмотр запланирован на утро среды, после чего испанец подпишет двухлетний контракт.

    • Последние полгода Рейна провел в аренде в «Астон Вилле».
    • В составе английского клуба испанец сыграл 12 матчей в АПЛ и пропустил 20 голов.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный твиттер «Лацио»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +11236

      Garrincha58 47 минут назад

      где он только не был

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