Рейна прибыл в Рим, чтобы подписать контракт с «Лацио»

где он только не был
Вратарь «Милана» Пепе Рейна близок к переходу в «Лацио».
37-летний испанец прилетел в Рим для прохождения медосмотра.
Официальный твиттер римлян опубликовал фото голкипера из аэропорта.
Медосмотр запланирован на утро среды, после чего испанец подпишет двухлетний контракт.
- Последние полгода Рейна провел в аренде в «Астон Вилле».
- В составе английского клуба испанец сыграл 12 матчей в АПЛ и пропустил 20 голов.
@PReina25 è arrivato nella Capitale!#CMonEagles pic.twitter.com/ijRdfyZRIo— S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) August 25, 2020