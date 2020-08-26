Бистрович заинтересовал два клуба Бундеслиги, ЦСКА готов продать игрока

Полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович в ближайшее время может оказаться в Бундеслиге.

По информации Metaratings.ru, хорватом заинтересовались два клуба, закончившие прошлый сезон Бундеслиги в середине турнирной таблицы. Кроме того, есть несколько претендентов из Западной Европы.

ЦСКА не против расстаться с Бистровичем, отдав его в аренду с правом выкупа.