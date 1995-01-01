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    Бистрович заинтересовал два клуба Бундеслиги, ЦСКА готов продать игрока

    Полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович в ближайшее время может оказаться в Бундеслиге.

    По информации Metaratings.ru, хорватом заинтересовались два клуба, закончившие прошлый сезон Бундеслиги в середине турнирной таблицы. Кроме того, есть несколько претендентов из Западной Европы.

    ЦСКА не против расстаться с Бистровичем, отдав его в аренду с правом выкупа.

    • Футболист перешел в московский клуб в январе 2018 года из хорватского «Славен Белупо».
    • В прошлом сезоне он сыграл в РПЛ 28 матчей, отметившись одним голом и пятью ассистами.
    • Рыночная стоимость Бистровича – 8 миллионов евро.

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    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 17:44
    Комментарии4
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      Рейтинг: +7933

      paracetamol 32 минуты назад

      Гинер за бабло и маму родную продаст!

      0
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      Рейтинг: +11251

      Garrincha58 45 минут назад

      интересно кому он понадобился в Бундеслиге?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1603

      FENIX-SL > Garrincha58 44 минуты назад

      интереснее будет когда он там заиграет
      потому что там футбол в наличии

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +9405

      Skull_Boy > Garrincha58 42 минуты назад

      Он капитан молодежки Хорватии и скорее Фрайбург, Юнион и тот же полумертвый Шальке, а может и дебютант Арминия

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