Бистрович заинтересовал два клуба Бундеслиги, ЦСКА готов продать игрока

Полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович в ближайшее время может оказаться в Бундеслиге.
По информации Metaratings.ru, хорватом заинтересовались два клуба, закончившие прошлый сезон Бундеслиги в середине турнирной таблицы. Кроме того, есть несколько претендентов из Западной Европы.
ЦСКА не против расстаться с Бистровичем, отдав его в аренду с правом выкупа.
- Футболист перешел в московский клуб в январе 2018 года из хорватского «Славен Белупо».
- В прошлом сезоне он сыграл в РПЛ 28 матчей, отметившись одним голом и пятью ассистами.
- Рыночная стоимость Бистровича – 8 миллионов евро.
Источник: Metaratings
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