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  • «СЭ»: «Зенит» предложил за Осипенко 5 миллионов, «Ростов» хочет от 12 до 15

«СЭ»: «Зенит» предложил за Осипенко 5 миллионов, «Ростов» хочет от 12 до 15

26 августа 2020, 14:39
43

«Зенит» сделал предложение по трансферу защитника «Ростова» Максима Осипенко.

По информации «Спорт-Экспресса», петербуржцы готовы отдать за игрока 5 миллионов евро. Южане не хотят расставаться с защитником менее чем за 12-15 миллионов евро.

Осипенко дебютировал в РПЛ в прошлом году будучи футболистом «Тамбова», а в начале 2020-го перебрался в «Ростов».

  • Защитник пока не отмечался результативными действиями за ростовский клуб в РПЛ.
  • Рыночная стоимость Осипенко – миллион евро.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Ростов Зенит Осипенко Максим
Комментарии (43)
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Spartak Piter
1598442587
Не надо губить карьеру парню в этой ЛГБТ движухе.
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Garrincha58
1598443260
скорее Месси перйдёт в Локомотив играющим директором чем какого Осипенко за 12 лямов продадут
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Play
1598443307
Да и правильно, и так Зенит подоил Ростов изрядно в 2017, за дарма забрав пол команды. Просите 20, пусть платят, там мешок ещё большой.
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серега кашин
1598447885
в ростове просто хотят денег срубить, а игрок пару сезонов в зените будет лавку полировать, а потом в аренду в сочи
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portero
1598449082
ценник дикий, это чтоб отстали и не приставали???
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Hektor 84
1598450303
Синит за старое взялся, ослабление конкурента. Через пол года в Сочи поедет. И всё карьере конец.
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моэм
1598452107
Зениту над было делать это до продажи Зайнутдинова , когда Ростову было нужно бабло позарез … конечно бабки нищему Ростову нужны всегда , но если в интересах футбола есть возможность обойтись без продажи нужного команде игрока , Ростов игрока не продаёт....футбол у них выше бабла....и это приятно понимать.
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paracetamol
1598455078
Фейкометы не утихают.
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Синитсосит
1598455257
впаривайте этим лохам за 20 минимум, пусть в сочи отправляют сразу
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Синитсосит
1598455268
какое же зинид гавно
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