«СЭ»: «Зенит» предложил за Осипенко 5 миллионов, «Ростов» хочет от 12 до 15

в ростове просто хотят денег срубить, а игрок пару сезонов в зените будет лавку полировать, а потом в аренду в сочи
«Зенит» сделал предложение по трансферу защитника «Ростова» Максима Осипенко.
По информации «Спорт-Экспресса», петербуржцы готовы отдать за игрока 5 миллионов евро. Южане не хотят расставаться с защитником менее чем за 12-15 миллионов евро.
Осипенко дебютировал в РПЛ в прошлом году будучи футболистом «Тамбова», а в начале 2020-го перебрался в «Ростов».
- Защитник пока не отмечался результативными действиями за ростовский клуб в РПЛ.
- Рыночная стоимость Осипенко – миллион евро.