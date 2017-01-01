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    «СЭ»: «Зенит» предложил за Осипенко 5 миллионов, «Ростов» хочет от 12 до 15

    «Зенит» сделал предложение по трансферу защитника «Ростова» Максима Осипенко.

    По информации «Спорт-Экспресса», петербуржцы готовы отдать за игрока 5 миллионов евро. Южане не хотят расставаться с защитником менее чем за 12-15 миллионов евро.

    Осипенко дебютировал в РПЛ в прошлом году будучи футболистом «Тамбова», а в начале 2020-го перебрался в «Ростов».

    • Защитник пока не отмечался результативными действиями за ростовский клуб в РПЛ.
    • Рыночная стоимость Осипенко – миллион евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 14:39
    Комментарии29
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      Рейтинг: +5189

      серега кашин 16 минут назад

      в ростове просто хотят денег срубить, а игрок пару сезонов в зените будет лавку полировать, а потом в аренду в сочи

      1
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      Рейтинг: +3766

      Томик 32 минуты назад

      Ситуация странная какая-то. В прошлый раз свободными агентами при наличии контракта забрали. Почему сейчас не прокатило?

      1
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      Рейтинг: +18021

      DOCTOR PENALTY 41 минуту назад

      Цена какая-то необъяснимая, кризис ведь ещё не прошёл.

      2
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      Рейтинг: +2051

      Genz 48 минут назад

      В Тамбове таких Осипенко через одного. Продал босжал Осипенко,поехал на автобусе за другим Осипенко

      0
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      Рейтинг: +7740

      alarm 55 минут назад

      в 26 лет стоить 1 лям.. пусть остаётся в ростове.

      2
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      Рейтинг: +1381

      acor94 1 час назад

      Для игрока ротации это большие деньги. Но увы, Ростов знает, что ещё один иностранец не вписывается в лимит, поэтому за любого русского будут просить огромные деньги.

      1
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      Рейтинг: -209

      Стыдно за зенит 1 час назад

      Доить грязных как можно больше.

      0
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      Рейтинг: +7740

      alarm > Стыдно за зенит 56 минут назад

      кокорин твои слова прекрасно усвоил)

      5
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      Рейтинг: +6216

      alp > Стыдно за зенит 33 минуты назад

      вся прелесть в том, что за твой счет... а будешь выпендриваться - поднимем цены на газ

      0
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      Рейтинг: +1369

      PAREVG. 1 час назад

      Запросили 12 миллионов евро, а продадут за 50 тысяч рублей...
      Из Ростова в свое время пол команды вообще свободными агентами ушли.

      0
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      Рейтинг: +9402

      Skull_Boy > PAREVG. 50 минут назад

      Почему только из Ростова, были такие "конфузы" и с Анжи, с Рубином и с Динамо

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      Рейтинг: +1369

      PAREVG. > Skull_Boy 27 минут назад

      Про Анжи, Динамо и Рубин не в курсе, там вроде за всех платили, а с Ростова, реально пол команды свободными агентами ушли.

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      Рейтинг: +21458

      пьяныйхоровод 1 час назад

      А хобот не треснет от 12-ти лямов то ?

      3
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      Рейтинг: +1147

      Play 1 час назад

      Да и правильно, и так Зенит подоил Ростов изрядно в 2017, за дарма забрав пол команды. Просите 20, пусть платят, там мешок ещё большой.

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