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    Журналист Скира: Ибрагимович будет получать по новому контракту в «Милане» 6 миллионов

    Форвард «Милана» Златан Ибрагимович подпишет с клубом новый контаркт, утверждает журналист Николо Скира.

    «Ибрагимович останется в «Милане» на следующий сезоне. Стороны готовы продлить соглашение. Фиксированная зарплата составит 6 миллионов евро, предусмотрены различные бонусы (0,5 миллиона евро) и премиальные за чемпионство (0,5 миллиона евро)», – сообщил инсайдер.

    • Швед вернулся в «Милан» в январе.
    • С тех пор форвард забил 11 голов и сделал пять ассистов в 20 матчах.

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    Источник: Твиттер Николо Скиры

    Бывший журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (92,9 тысячи подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.

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