Журналист Скира: Ибрагимович будет получать по новому контракту в «Милане» 6 миллионов

Форвард «Милана» Златан Ибрагимович подпишет с клубом новый контаркт, утверждает журналист Николо Скира.
«Ибрагимович останется в «Милане» на следующий сезоне. Стороны готовы продлить соглашение. Фиксированная зарплата составит 6 миллионов евро, предусмотрены различные бонусы (0,5 миллиона евро) и премиальные за чемпионство (0,5 миллиона евро)», – сообщил инсайдер.
- Швед вернулся в «Милан» в январе.
- С тех пор форвард забил 11 голов и сделал пять ассистов в 20 матчах.
Источник: Твиттер Николо Скиры
Бывший журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (92,9 тысячи подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.