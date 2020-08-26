Журналист Скира: Ибрагимович будет получать по новому контракту в «Милане» 6 миллионов

Форвард «Милана» Златан Ибрагимович подпишет с клубом новый контаркт, утверждает журналист Николо Скира.

«Ибрагимович останется в «Милане» на следующий сезоне. Стороны готовы продлить соглашение. Фиксированная зарплата составит 6 миллионов евро, предусмотрены различные бонусы (0,5 миллиона евро) и премиальные за чемпионство (0,5 миллиона евро)», – сообщил инсайдер.