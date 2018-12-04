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    «Никого не просим и не собираемся». Черчесов высказался о возможной натурализации Малкома

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на вопрос о возможной натурализации бразильского нападающего «Зенита» Малкома.

    «Мы никого не просим и не собираемся. Если у человека есть возможность играть за сборную, мы его рассматриваем. Просить кого-то взять гражданство – это как дать абонемент. Другое дело – игроки с корнями, играющие в других лигах. Почему бы не обратить на это внимание?» – сказал Черчесов.

    • Малком не отрицал, что когда-нибудь может сыграть за сборную России.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 18:24
    Комментарии12
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      Рейтинг: +8244

      BRO_football 36 минут назад

      А почему бы и нет? У украинцев много натурализованных бразильцев и с ними сборная играет хорошо.

      0
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      Рейтинг: +2267

      Ганнибал Лектор 56 минут назад

      Малкому это нафиг не надо. Год, максимум два - и он уедет в топовый чемпионат

      0
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      Рейтинг: +58

      veter78 1 час назад

      А у Малкома спросил кто-нибудь? Или как всегда забыли?

      1
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      Рейтинг: +904

      моэм 2 часа назад

      Ребята , наше руководство страны именно так хочет сделать Россию чемпионами мира …. то есть осталось к Фернандесу , Ари и Гильрме набрать ещё 8 бразильцев + пятёрку в запас и чёрно-коричневая сб. России реальный претендент на Кубок Мира...а нужна ли нам такая сборная России?

      0
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      Рейтинг: +9391

      Skull_Boy > моэм 1 час назад

      Тут не чемпионами хотим стать, а дело в совсем другом, что у Зенита российские игроки все пенсионеры, кроме Караваева, вот тебе и замут, и глянь например на ЦСКА у которых 8 человек с нашим паспортом и сплошной молодняк, кроме Акинфеева, Набакина и Щенникова, так же в Спартаке и в Краснодаре, начал молодняк обкатывать и Динамо с Ростовом, везде играют свои, но только не в Зените и как только хоть кто-то заиграет, так сразу орут он же наш воспитанник, хотя до этого не провел не секунды за основу

      2
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      Рейтинг: +5222

      Hektor 84 > моэм 1 час назад

      Не такие уж ари игильерме топы. С ними чемпионами не стать.

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      Рейтинг: +2387

      Питерский князь 2 часа назад

      А пи.др из Локо и ЦСКА?

      1
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      Рейтинг: -663

      Аденн 2 часа назад

      оставьте черненького жене физрука сёмака, она же хотела черненького.. бу-га-га

      -2
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      Рейтинг: +5222

      Hektor 84 2 часа назад

      А зачем тогда вообще лимит? Если есть вариант по проще! Переманивайфутболистов из других стран, давай им гражданство. Накер эти лимиты! Распустить молодежные и юношеские сборные, отменить молодежное первенство. А то этот лимит каждый год меняют, всё не знают как клубам жизнь усложнить. В УЕФА походу когда смотрят на это пальцем у виска водят и думают опять русские епанулись!!!

      0
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      Рейтинг: +7689

      alarm 2 часа назад

      лучше кого-нибудь в тарасофке натурализуйте!

      2
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      Рейтинг: +2387

      Питерский князь > alarm 2 часа назад

      Неееее, геи, на куй не нужны.
      =))))

      0
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      Рейтинг: +228

      n1hat 3 часа назад

      Совсем уже е.анулись, это не сборная России, это уже какая та сборная Бразилии на.уй...

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