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  • «Никого не просим и не собираемся». Черчесов высказался о возможной натурализации Малкома

«Никого не просим и не собираемся». Черчесов высказался о возможной натурализации Малкома

25 августа 2020, 18:24
11

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на вопрос о возможной натурализации бразильского нападающего «Зенита» Малкома.

«Мы никого не просим и не собираемся. Если у человека есть возможность играть за сборную, мы его рассматриваем. Просить кого-то взять гражданство – это как дать абонемент. Другое дело – игроки с корнями, играющие в других лигах. Почему бы не обратить на это внимание?» – сказал Черчесов.

  • Малком не отрицал, что когда-нибудь может сыграть за сборную России.

Источник: «Чемпионат»
Россия Зенит Малком
Комментарии (11)
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n1hat
1598369586
Совсем уже е.анулись, это не сборная России, это уже какая та сборная Бразилии на.уй...
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Hektor 84
1598370759
А зачем тогда вообще лимит? Если есть вариант по проще! Переманивайфутболистов из других стран, давай им гражданство. Накер эти лимиты! Распустить молодежные и юношеские сборные, отменить молодежное первенство. А то этот лимит каждый год меняют, всё не знают как клубам жизнь усложнить. В УЕФА походу когда смотрят на это пальцем у виска водят и думают опять русские епанулись!!!
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моэм
1598372272
Ребята , наше руководство страны именно так хочет сделать Россию чемпионами мира …. то есть осталось к Фернандесу , Ари и Гильрме набрать ещё 8 бразильцев + пятёрку в запас и чёрно-коричневая сб. России реальный претендент на Кубок Мира...а нужна ли нам такая сборная России?
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veter78
1598375166
А у Малкома спросил кто-нибудь? Или как всегда забыли?
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Ганнибал Лектор
1598377217
Малкому это нафиг не надо. Год, максимум два - и он уедет в топовый чемпионат
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BRO_football
1598378391
А почему бы и нет? У украинцев много натурализованных бразильцев и с ними сборная играет хорошо.
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absent32
1598383880
Малком не отрицал, что когда-нибудь может сыграть за сборную России - Когда-нибудь, когда за тридцать будет точно ясно, что сборная Бразилии не светит
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Hektor 84
1598387523
Куля он выпендривается? Ни кого не просим и не собираемся. У тебя и спрашивать ни кто не станет, позвонят из Газпрома и всё решится. Или конверт с зарплатой по меньше пришлют. А то ведет себя как будто он что то решает. Смешной дуклач!!!
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paracetamol
1598433692
За бразил пусть играет!
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