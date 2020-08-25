«Никого не просим и не собираемся». Черчесов высказался о возможной натурализации Малкома

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на вопрос о возможной натурализации бразильского нападающего «Зенита» Малкома.

«Мы никого не просим и не собираемся. Если у человека есть возможность играть за сборную, мы его рассматриваем. Просить кого-то взять гражданство – это как дать абонемент. Другое дело – игроки с корнями, играющие в других лигах. Почему бы не обратить на это внимание?» – сказал Черчесов.