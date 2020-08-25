Уткин – о составе сборной России: «Удивлен лишь отсутствием Габулова»

Блогер Василий Уткин прокомментировал состав сборной России на матчи Лиги наций.
«Удивлен в составе сборной лишь отсутствием Габулова. Ну и что, что он не играет. Он в отличной форме и уже приглашался, когда был без клуба. И самое главное, что и играть ему не приходилось. Так что же помешало? Здоровья Владимиру, в общем, я забеспокоился», – написал Уткин в своем телеграм-канале.
- Тренерский штаб сборной России определился с составом команды на матчи Лиги наций. В сборную впервые вызваны Андрей Мостовой и Евгений Луценко. Вызов также получили Роман Нойштедтер и Далер Кузяев, которые сейчас без клуба.
Источник: телеграм-канал Василия Уткина