Уткин – о составе сборной России: «Удивлен лишь отсутствием Габулова»

Блогер Василий Уткин прокомментировал состав сборной России на матчи Лиги наций.

«Удивлен в составе сборной лишь отсутствием Габулова. Ну и что, что он не играет. Он в отличной форме и уже приглашался, когда был без клуба. И самое главное, что и играть ему не приходилось. Так что же помешало? Здоровья Владимиру, в общем, я забеспокоился», – написал Уткин в своем телеграм-канале.