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    Уткин – о составе сборной России: «Удивлен лишь отсутствием Габулова»

    Блогер Василий Уткин прокомментировал состав сборной России на матчи Лиги наций.

    «Удивлен в составе сборной лишь отсутствием Габулова. Ну и что, что он не играет. Он в отличной форме и уже приглашался, когда был без клуба. И самое главное, что и играть ему не приходилось. Так что же помешало? Здоровья Владимиру, в общем, я забеспокоился», – написал Уткин в своем телеграм-канале.

    • Тренерский штаб сборной России определился с составом команды на матчи Лиги наций. В сборную впервые вызваны Андрей Мостовой и Евгений Луценко. Вызов также получили Роман Нойштедтер и Далер Кузяев, которые сейчас без клуба.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: телеграм-канал Василия Уткина

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