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  • Уткин – о составе сборной России: «Удивлен лишь отсутствием Габулова»

Уткин – о составе сборной России: «Удивлен лишь отсутствием Габулова»

25 августа 2020, 18:16
13

Блогер Василий Уткин прокомментировал состав сборной России на матчи Лиги наций.

«Удивлен в составе сборной лишь отсутствием Габулова. Ну и что, что он не играет. Он в отличной форме и уже приглашался, когда был без клуба. И самое главное, что и играть ему не приходилось. Так что же помешало? Здоровья Владимиру, в общем, я забеспокоился», – написал Уткин в своем телеграм-канале.

  • Тренерский штаб сборной России определился с составом команды на матчи Лиги наций. В сборную впервые вызваны Андрей Мостовой и Евгений Луценко. Вызов также получили Роман Нойштедтер и Далер Кузяев, которые сейчас без клуба.

Источник: телеграм-канал Василия Уткина
Россия Габулов Владимир Уткин Василий
Комментарии (13)
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серега кашин
1598369243
уткин сейчас немножко прав
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Хейтер Аларм
1598370441
Черчесов чот совсем охренел! Где Сердер Сердеров, Алан Гатагов, Арсен Хубулов, Расим Тагирбегов, Али Гаджибеков, Махач Гаджиев и прочие ха... Пардон, кавказские парни?!Джанаев то один с шашлыком не справится
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1-3-5-2
1598372610
Вот в данном конкретном случае, он прав!! абсолютно прав!!!
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Axe111
1598374849
Как обычно красиво пд***ал, ну а на этот состав и самого физрука вообще***
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Ганнибал Лектор
1598377403
Все норм, дырявый, осетинский голкипер в деле) Джанаев пришел на смену Вовке
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vladimir-7
1598381755
Судя по составу сборной РФ, тренерский штаб либо не участвовал в обсуждении, либо он не имеет права выбора, т.е. не имеет голоса. Деревянный пожаловался Черчесову на Соболева, вот и результат. Придурок как был подлой су*ой, так ей и остался.
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Hektor 84
1598387208
Еще глушака забыл вызвать)))
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Hektor 84
1598387244
У усатого походу голова от миллеровки болит
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zigbert
1598430003
Здесь с Василием можно согласиться.
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balam
1598889576
жиробас-ты просто космос
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