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    Черчесов: «Черышев не приедет, так как болячка не даст ему полноценно тренироваться»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о состоянии здоровья полузащитника «Валенсии» Дениса Черышева и объяснил, почему его не вызвали в национальную команду.

    «Вчера говорил и с Бариновым, и с Миранчуком, и с Черышевым. Буквально сегодня приняли решение, что последний не приедет. Два дня назад он после травмы уже тренировался, но я попросил еще раз сделать МРТ. Сегодня утром Денис сам мне позвонил: у него не до конца зажила травма. Смысла вызывать нет, хотя пару дней назад говорили, что и на 10-15 минут вне топ-состояния он мог бы выйти и усилить команду. Болячка не даст ему полноценно тренироваться, а с перелетами сейчас и так сложно. Решили не выдергивать, тем более пришел новый тренер. Гарсии попросил привет передать», — сказал Черчесов.

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    Источник: Sport24

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