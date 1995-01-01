«Ростов» стал для меня семьей». Зайнутдинов попрощался с болельщиками

Спасибо и тебе, Бактиёр. Жаль, что уходишь. В последних матчах играл получше, чем остальные перехваленные полузащитники.
Полузащитник ЦСКА Бактиер Зайнутдинов поблагодарил болельщиков и сотрудников «Ростова».
«Дорогие болельщики! Хочу сказать большое спасибо за вашу невероятную поддержку! Я рад тому, что почти два года провел в «Ростове». Спасибо каждому, кто в меня верил. Спасибо руководству, главному тренеру, медицинскому штабу, игрокам, администрации и сотрудникам базы. «Ростов» стал для меня семьей, я чувствовал себя здесь как дома и был по-настоящему счастлив.
Футбольная жизнь устроена так, что иногда приходится прощаться. Болельщикам хочу сказать – спасибо за все! Я не прощаюсь, а говорю «до свидания» – потому что «Ростов» навсегда остается в моем сердце! Улица Садовая, скамеечка кленовая, Ростов-город, Ростов-Дон!» – написал Зайнутдинов в инстаграме.
- Сегодня ЦСКА объявил о переходе Зайнутдинова.
- В прошлом сезоне РПЛ Зайнутдинов провел 18 матчей, забил четыре гола, сделал результативный пас.