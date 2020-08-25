«Ростов» стал для меня семьей». Зайнутдинов попрощался с болельщиками

Полузащитник ЦСКА Бактиер Зайнутдинов поблагодарил болельщиков и сотрудников ​«Ростова».

«Дорогие болельщики! Хочу сказать большое спасибо за вашу невероятную поддержку! Я рад тому, что почти два года провел в «Ростове». Спасибо каждому, кто в меня верил. Спасибо руководству, главному тренеру, медицинскому штабу, игрокам, администрации и сотрудникам базы. «Ростов» стал для меня семьей, я чувствовал себя здесь как дома и был по-настоящему счастлив.

Футбольная жизнь устроена так, что иногда приходится прощаться. Болельщикам хочу сказать – спасибо за все! Я не прощаюсь, а говорю «до свидания» – потому что «Ростов» навсегда остается в моем сердце! Улица Садовая, скамеечка кленовая, Ростов-город, Ростов-Дон!» – написал Зайнутдинов в инстаграме.

Сегодня ЦСКА объявил о переходе Зайнутдинова.

В прошлом сезоне РПЛ Зайнутдинов провел 18 матчей, забил четыре гола, сделал результативный пас.