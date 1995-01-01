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    «Ростов» стал для меня семьей». Зайнутдинов попрощался с болельщиками

    Полузащитник ЦСКА Бактиер Зайнутдинов поблагодарил болельщиков и сотрудников ​«Ростова».

    «Дорогие болельщики! Хочу сказать большое спасибо за вашу невероятную поддержку! Я рад тому, что почти два года провел в «Ростове». Спасибо каждому, кто в меня верил. Спасибо руководству, главному тренеру, медицинскому штабу, игрокам, администрации и сотрудникам базы. «Ростов» стал для меня семьей, я чувствовал себя здесь как дома и был по-настоящему счастлив.

    Футбольная жизнь устроена так, что иногда приходится прощаться. Болельщикам хочу сказать – спасибо за все! Я не прощаюсь, а говорю «до свидания» – потому что «Ростов» навсегда остается в моем сердце! Улица Садовая, скамеечка кленовая, Ростов-город, Ростов-Дон!» – написал Зайнутдинов в инстаграме.

    • Сегодня ЦСКА объявил о переходе Зайнутдинова.
    • В прошлом сезоне РПЛ Зайнутдинов провел 18 матчей, забил четыре гола, сделал результативный пас.

    text

    Публикация от text (@bateka_11) 25 Авг 2020 в 4:55 PDT

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: инстаграм Бактиера Зайнутдинова

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    Сегодня, 16:48
    Комментарии2
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      Рейтинг: +723

      nominum 29 минут назад

      Спасибо и тебе, Бактиёр. Жаль, что уходишь. В последних матчах играл получше, чем остальные перехваленные полузащитники.

      0
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      Рейтинг: +2202

      vsespartak01 1 час назад

      зачем тогда из семьи бежишь?про семью зря все пишут наверное?

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